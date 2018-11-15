До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка

У жителей славянских многоэтажек остается все меньше времени, чтобы определиться с управляющей компанией. Об этом шла речь за круглым столом, состоявшемся в исполкоме 13 ноября.

Напомним, что согласно реформе жилищно-коммунального хозяйства, с 2019 года жэки не смогут обслуживать жилищный фонд. Поэтому у совладельцев домов есть несколько вариантов. Первый из них - создать ОСМД. Он не пользуется в Славянске особой популярностью. Второй вариант - провести собрание жильцов и выбрать управляющую компанию. Третий - ничего не делать. И тогда решение примет комиссия, созданная при городском совете.

Как рассказал заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Андрей Секлецов, на сегодня в распоряжении комиссии имеется около 120 протоколов собраний жильцов местных многоэтажек. Все они выразили желание остаться на обслуживании в частных жэках. Их в Славянске три - «Лира ЛТД», «Цидило и К» и «Арагорн».

- Сейчас эти жэки, которые потом станут управляющими компаниями, ведут активную работу среди населения. Говорят, оставайтесь с нами, мы о вас позаботимся. Но люди должны понимать, что они не привязаны к жэку. Собрание жильцов может решить, что хочет поменять обслуживающую организацию. В таком случае надо написать заявление в городской совет и собрать подписи половины жильцов, - объясняет заместитель городского головы.

Коммунальные жэки такой работы не проводят, поскольку, согласно закону, в 2019 году будут ликвидированы.

Отметим, что на принятие решения у жителей есть время до конца ноября. В декабре в городе пройдет конкурс на выбор управляющих компаний. Им на обслуживание отдадут все неопределившиеся многоэтажки. Надо полагать, это будут дома, которые сейчас находятся в ведении коммунальных жэков. В январе, по словам Андрея Секлецова, будут объявлены победители.

При этом от жильцов, желающих поменять обслуживающую организацию, пока мало что зависит. В этот раз они выбирают кота в мешке. Ведь кто заявится на конкурс, пока неясно. Зайдут ли в Славянск управители из других городов, неизвестно. Если чужие не придут, городская власть создаст местную управляющую компанию. Возможно, на базе одного или нескольких коммунальных жэков.

Но в целом, тенденция обещает стать положительной. В будущем совладельцы многоэтажек смогут поменять управляющую компанию, просто проведя собрание жильцов. Конкуренция среди управителей несомненно пойдет на пользу потребителю.

Пока же, как прозвучало на круглом столе, частные жэки не хотят брать чужие дома на обслуживание. Так, руководитель «Лира ЛТД» Леонид Батрак объяснил, что с удовольствием поборется за жилой фонд на конкурсе. Но если люди из другого жэка принесут ему заявление сейчас, он его отклонит - чтобы не обвинили в нечестном ведении бизнеса.

В свою очередь, Андрей Секлецов отмечает, что победа в конкурсе достанется управляющей компании, которая имеет капитал в размере не менее 5 млн грн и собственную технику. Кроме того, цена обслуживание квадратного метра жилья не должна превышать 4,8 грн. Хотя власти надеются, что в результате торгов управители предложат более лояльную цену.

На сколько лотов разобьют жилой фонд, тоже пока неясно. По словам заммэра, это будет зависеть от количества домов, выставленных на конкурс.

Добавим, что для жильцов ощутимые сдвиги начнутся не ранее весны. Городские власти рассчитывают провести передачу жилфона управителям к окончанию отопительного сезона.