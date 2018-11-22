В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»

|22 ноября 2018
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На выполнение целевой программы «Бюджет участия города Славянска» на 2019 год планируется выделить 800 тыс. грн. До 2022 года эта сумма вырастет до полутора миллионов.
В проектах решений, готовящихся на следующую сессию, появился документ, утверждающий новый состав координационного совета программы «Бюджет участия». Отметим, что данный вопрос обсуждался на нескольких последних заседаниях органа, где шла речь о том, что в совете должны состоять те, кто реально готов работать, а не только выполнять представительскую функцию.
После призыва ко всем желающим присоединиться к работе совета, в его состав вошли 2 новых человека – депутат горсовета Константин Водопьянов и руководитель комитета мкр-на «Химик» Рада Вышемирская. В нынешнем году она стала победительницей конкурса с проектом «Аллея для семейного отдыха». В то же время совет покинули сразу 6 членов: депутаты городского совета Виктор Смирнов и Алексей Яковленко, руководители финансового управления и отдела экономики исполкома, а также два представителя общественности – Елена Степанова и Александр Белименко.
Таким образом количественный состав координационного совета уменьшился с 17 до 13 человек.
Документ, опубликованный на портале «Ваш депутат», содержит информацию о финансировании программы на период до 2022 года, с ежегодным увеличением суммы. Напомним, что в 2018-м на эти цели из городского бюджета потратили 580 тысяч гривен (изначально закладывалось 500 тыс. грн). В следующем году сумма увеличится до 800 тыс. грн, в 2020-м достигнет миллиона, в 2021м – 1,2 млн грн, в 2022-м – 1,5 млн грн. Отдельные средства предусматриваются на проведение информационной кампании. Поскольку наибольшая потребность в информировании горожан о целях и возможностях «Бюджета участия» возникает в начальной стадии программы, на 2018-19 гг. заложено по 30 тыс. грн, в остальные 3 года на информационное сопровождение запланировано по 10 тыс. грн. Ожидается, что в 2019-м и последующих годах конкурс на лучшие проекты будет объявлен не летом, а в начале года, что даст больше времени на реализацию проектов-победителей.
Подробнее с регламентом и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте горсовета и в группе «Бюджет участі Слов`янська» социальной сети «Фейсбук».
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На выполнение целевой программы «Бюджет участия города Славянска» на 2019 год планируется выделить 800 тыс. грн. До 2022 года эта сумма вырастет до полутора миллионов.