В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»

На выполнение целевой программы «Бюджет участия города Славянска» на 2019 год планируется выделить 800 тыс. грн. До 2022 года эта сумма вырастет до полутора миллионов.

В проектах решений, готовящихся на следующую сессию, появился документ, утверждающий новый состав координационного совета программы «Бюджет участия». Отметим, что данный вопрос обсуждался на нескольких последних заседаниях органа, где шла речь о том, что в совете должны состоять те, кто реально готов работать, а не только выполнять представительскую функцию.

После призыва ко всем желающим присоединиться к работе совета, в его состав вошли 2 новых человека – депутат горсовета Константин Водопьянов и руководитель комитета мкр-на «Химик» Рада Вышемирская. В нынешнем году она стала победительницей конкурса с проектом «Аллея для семейного отдыха». В то же время совет покинули сразу 6 членов: депутаты городского совета Виктор Смирнов и Алексей Яковленко, руководители финансового управления и отдела экономики исполкома, а также два представителя общественности – Елена Степанова и Александр Белименко.

Таким образом количественный состав координационного совета уменьшился с 17 до 13 человек.

Документ, опубликованный на портале «Ваш депутат», содержит информацию о финансировании программы на период до 2022 года, с ежегодным увеличением суммы. Напомним, что в 2018-м на эти цели из городского бюджета потратили 580 тысяч гривен (изначально закладывалось 500 тыс. грн). В следующем году сумма увеличится до 800 тыс. грн, в 2020-м достигнет миллиона, в 2021м – 1,2 млн грн, в 2022-м – 1,5 млн грн. Отдельные средства предусматриваются на проведение информационной кампании. Поскольку наибольшая потребность в информировании горожан о целях и возможностях «Бюджета участия» возникает в начальной стадии программы, на 2018-19 гг. заложено по 30 тыс. грн, в остальные 3 года на информационное сопровождение запланировано по 10 тыс. грн. Ожидается, что в 2019-м и последующих годах конкурс на лучшие проекты будет объявлен не летом, а в начале года, что даст больше времени на реализацию проектов-победителей.

Подробнее с регламентом и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте горсовета и в группе «Бюджет участі Слов`янська» социальной сети «Фейсбук».