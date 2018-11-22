«Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка

Пленарное заседание 54-й сессии Славянского горсовета состоялось 16 ноября. Поскольку почти все вопросы прошли обсуждение на профильных депутатских комиссиях, особых прений при принятии решений не возникло. Но были исключения.

Революционное предложение

Перед рассмотрением основной повестки дня местные избранники утвердили к рассмотрению несколько депутатских запросов. Среди них вызывает интерес запрос депутата Дмитрия Кочукова, в котором предлагается добавить отделу образования на следующий год сумму в 2 млн грн. Это должно перекрыть благотворительную помощь родителей школьников и воспитанников дошкольных учреждений. По информации гороо, в текущем году на нужды школ Славянска родительские комитеты собрали 418 тыс. грн, по детским садам с родителей собрано 846 тыс. грн.

Автор запроса указывает, что принятие такого решения уберет предпосылки для спекуляций на теме недофинансирования учреждений образовательной сферы и избавит родителей от необходимости вносить дополнительные средства. От редакции заметим, что озвученная депутатом проблема в определенной степени свойственна и городской системе здравоохранения. Однако ее кардинального решения никто пока не предлагает.

Фундаментальная поддержка

Не совсем гладко прошло решения о финансовом вливании в КП "Славгорводоканал", которому на 2019 год выделены 20 млн грн. Чтобы прояснить ситуацию, на трибуну пришлось подняться директору предприятия Олегу Кретовичу (на фото). Он объяснил, что указанная сумма пойдет на оплату счетов за электроэнергию и расчетов с "Водой Донбасса". При этом прозвучало уточнение, что в действующих тарифах не учтены потери носителя в аварийных инженерных сетях.

На вопрос о том, когда будет готова и обнародована стратегия развития предприятия, докладчик сообщил, что такой документ был разработан еще летом текущего года. Но для его рассмотрения необходимо провести отдельное заседание депутатской комиссии. Стратегия рассчитана на 5 лет, ее смета составляет 400 млн. Но в следующем году планируется выполнить только самые "кричащие" мероприятия. В их числе - замена 32 км аварийных труб.

Коммунальную тематику сессии продолжил проект решения, позволяющего КП "Водопонижение" покупать технику по лизингу. Детально об этом "ТВ плюс" рассказывала в прошлом номере газеты. Проект депутаты утвердили.

Должностное слияние и выслуга лет

В ходе сессии депутатский корпус утвердил изменения в структуре аппарата исполнительного комитета. Была упразднена должность управляющего делами исполкома. Выполнение этих обязанностей возложили на заместителя городского головы по социальным вопросам Виктора Воропаева.

Депутаты также учредили институт внештатных советников мэра на общественных началах. Городскому голове Вадиму Ляху установили надбавку к зарплате, положенную за выслугу лет.