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Фотофакт

Мелочь, а приятно

В Славянске подорожает вывоз мусора

Павел Коротенко
22 ноября 2018 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Тариф на вывоз ТБО для многоквартирного сектора увеличится до 17,34 грн/мес, для владельцев частных домов - до 18,39 грн/мес.

Последний раз тариф на вывоз твердых и жидких бытовых отходов увеличивался в Славянске весной 2017 года. За прошедший период, как утверждает руководство КАТП, себестоимость услуги выросла. Поэтому в городе планируется новое подорожание. Оно вступит в силу с января 2019 года. Проект непопулярного решения уже появился на сайте горсовета.

Согласно пояснительной записке, нынешний тариф, вступивший в силу 1 апреля прошлого года, покрывает себестоимость услуги на 60,1 %. Это лишает КАТП оборотных средств на ремонт и обслуживание техники, выплату заработной платы и отчислений в специальные фонды, оплату услуг по размещению твердых бытовых отходов на полигоне и т. д.

В связи с этим предприятие просит увеличить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов для потребителей на 58,8 %, для бюджетных учреждений и других потребителей - на 66,4 %. Таким образом, жители многоквартирных домов, вместо сегодняшних 10,92 грн/мес с человека, будут платить 17,34 грн, население частного сектора заплатит не 11,58 грн, а 18, 39 грн/мес. Стоимость вывоза жидких бытовых отходов для всех категорий потребителей возрастет на 59,9 %.

Отметим, что улучшения качества услуги, оказываемой КАТП, повышение не вызовет. Судя по документу, речь идет об обеспечении текущей деятельности пердприятия. Мероприятия по развитию в нем не анонсируются, график вывоза ТБО останется прежним.

По словам директора КП "АТП 052814" Константина Водопьянова, процедура утверждения новых тарифов займет примерно 2 месяца. Другими словами, в силу увеличенные расценки вступят в январе 2019 года.

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Комментарии к статье «В Славянске подорожает вывоз мусора»

Последний раз тариф на вывоз твердых и жидких бытовых отходов увеличивался в Славянске весной 2017 года. За прошедший период, как утверждает руководство КАТП, себестоимость услуги выросла. Поэтому в городе планируется новое подорожание. Оно вступит в силу с января 2019 года. Проект непопулярного решения уже появился на сайте горсовета.

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