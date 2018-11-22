Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет

|22 ноября 2018
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В течение последней недели многие жители Славянска обнаружили в своих почтовых ящиках листочки с договорами от ДТЭКа. Что с ними делать дальше - с таким вопросом читатели обратились в редакцию.
Как объяснила менеджер по коммуникациям ДТЭК «Донецкие электросети» Юлия Линчицкая, новые договоры с потребителями понадобились в связи с реформой рынка энергоуслуг. Она стартует в стране с 1 января 2019 года.
Реформа предполагает разделение распределителя и поставщика электроэнергии. Так, вместо одной организации - ДТЭК - услуги по распределению электроэнергии будет предоставлять оператор систем распределения, а поставку - компании-поставщики.
С 1 января ДТЭК будет выступать только в роли распределителя. Поставкой электроэнергии займется компания «Донецкие энергетические услуги». У компаний будут разные счета и лицензии.
Теоретически, это должно вызвать конкуренцию на рынке и благотворно отразиться на качестве. На практике для населения, скорее всего, ничего не изменится. Ведь новый игрок на энергетический рынок Донецкой области так и не войдет ничего не изменится.
- ДТЭК теперь будет обеспечивать качество и надежность электроснабжения, управлять системой распределения, эксплуатировать и ремонтировать линии электропередач, подстанции и другие энергообъекты. Эта компания будет подключать и отключать системы к линиям, устанавливать счетчики и фиксировать их показания. «Донецкие энергетические услуги» будут поставлять электроэнергию потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты, - говорит Юлия Линчицкая.
Отметим, что Центр обслуживания клиентов (ЦОК), в который ранее обращались жители по разным вопросам, продолжит свою работу по тому же адресу: ул. Л. Толстого, 14. Только теперь здесь будут вести прием специалисты сразу двух компаний.
Что касается договора, который представители ДТЭК разнесли по почтовым ящикам, делать с ним ничего не нужно. Чтобы присоединиться к этому документу, нет необходимости обращаться в ЦОК лично или по телефону. В данном случае сработает упрощенная система присоединения. Если после 1 января потребитель продолжит пользоваться электроэнергией и оплачивать счета, значит, он согласен с условиями договора и присоединился к нему.
В счетах за электроэнергию, которые людям приносят на дом, появятся две отдельные строки. В одной будут тарифы за услуги распределения. В другой - тарифы за услуги поставки. Вместе эта сумма и составит платеж.
В том случае, если потребитель оплачивает счета ДТЭК через банки или интернет-банкинги, например, Приват-24, после нового года ему будет необходимо указать новые реквизиты, поскольку получателем платежа станет компания «Донецкие электрические услуги». По словам менеджера по коммуникациям, все реквизиты будут на сайте компании. Кроме того, их укажут на платежках, которые жителям Славянска разнесут в январе-феврале 2019 года.
22 ноября 2018
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В течение последней недели многие жители Славянска обнаружили в своих почтовых ящиках листочки с договорами от ДТЭКа. Что с ними делать дальше - с таким вопросом читатели обратились в редакцию.