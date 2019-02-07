Вместо комбикорма - подсолнечное масло: как меняется производство в Славянске

В Славянске вскоре начнет работу еще одно предприятие. ЧАО «Интерагролайн» откроется на базе бывшего комбикор-мового завода. Но, вместо комбикорма, здесь будут выпускать подсолнечное масло.

Представитель предприятия Максим Статива рассказал, что завод заработает по полному циклу. В день здесь планируют перерабатывать 500 тонн семечек. Это дает 200-250 тонн масла.

Жмых от первого отжима отправят к цех экстракции. Новые технологии позволяют выжать из него еще 20% масла. Оставшийся шрот используется на корм скоту или для создания пеллет.

Найдется применение и лузге семечек. Она будет применяться для отопления предприятия. Остаток также пойдет на продажу в виде пеллетных брикетов.

Сейчас здесь идет монтаж и наладка оборудования. Его совершают китайские специалисты.

По словам Максима Стативы, предприятие, хоть и находится на земле района, зарегистрировано в Славянске. Поэтому деньги будут наполнять местный бюджет. Изначально здесь создадут до 200 рабочих мест. В дальнейшем, с расширением производства. их количество может возрасти.