Монетизация субсидий: что, как и почему

|17 января 2019
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До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация субсидий. Согласно постановлению Кабинета министров № 1176 от 27.12.2018 г., процесс будет проходить в три этапа.
Первый этап начался 1 января. Он коснется тех граждан, которые обратятся за субсидией впервые. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, таких будет немного. Ведь, в основном, люди оформили данный вид помощи перед началом отопительного сезона.
Второй этап стартует 1 мая, после окончания отопительного сезона. В него попадут граждане, которые будут оформлять субсидию на летний период. Третий этап начнется 1 октября. Он обещает стать наиболее массовым и охватить всех жителей страны, нуждающихся в помощи на оплату услуг ЖКХ.
Обращаем внимание, что правила предоставления субсидий не меняются. Размер помощи по-прежнему будет зависеть от двух факторов: расходов на коммуналку и доходов граждан. Меняется лишь алгоритм выплаты.
Для тех, кто попал под монетизацию, сумма субсидии будет поступать непосредственно на банковский счет получателя в государственном Ощадбанке.
При этом счет имеет специальный режим использования. То есть, средства, в первую очередь, будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию, воду, а потом оплату жилья. Расчеты будут вестись в указанном порядке.
Если семья экономила, по результатам отопительного сезона остаток средств на счете она сможет забрать наличными.
Да, сделать это необходимо. Как объяснила замначальника Славянского УСЗН Екатерина Пасечник, автоматический перерасчет производится не будет. Начиная с мая, всем, кто рассчитывает на получение субсидии, нужно прийти в управление соцзащиты, написать новое заявление и дать согласие на обработку персональных данных. Если на «летнюю» субсидию получатель не претендует, заявление можно подать осенью, ближе к началу отопительного сезона.
Сотрудники УСЗН обращают внимание еще на один момент. Новые правила подразумевают серьезную проверку поданных сведений. И если человек скрыл какие-либо сведения о составе семьи или доходах, при подаче заявления на монетизацию, они все равно выплывут. И тогда получателю придется вернуть пособие. которое он получает сейчас. Кроме того, в новой субсидии ему будет отказано.
Как объяснила Екатерина Пасечник, в Ощадбанк получателю идти не нужно. Государство максимально автоматизировало процесс монетизации для граждан. Поэтому основная нагрузка ляжет на специалистов УСЗН, банки и предприятия-поставщики.
После обработки заявления на каждого получателя субсидий будет открыт специальный счет в банке. Его название - персональная учетная запись. Здесь и будут отражаться сведения по субсидии. Банк ежемесячно в виде смс-сообщений будет информировать льготников о поступлении денег, их использовании и остатке.
Как будет происходить оплата коммунальных услуг
По словам специалистов, все произойдет автоматически. Предприятия-поставщики услуги ежемесячно будут формировать для Ощадбанка онлайн-платежку для каждого получателя субсидии. Банк, согласно поданным сведениям, перечислит им субсидию и отправит потребителю смс-сообщение о том, сколько ему осталось доплатить.
Комиссию за обслуживание персональных счетов банк брать не будет.
Каждому получателю создадут персональный электронный кабинет. Зайдя в него, человек увидит всю информацию о размере перечисленной помощи, перечне коммунальных услуг, оплаченных при помощи субсидии, остаток средств и т.д. Если возникнут вопросы, субсидиант может позвонить в контакт-центр Ощадбанка по номеру 0 800 210 800.
Выбор пал на Ощадбанк сразу по нескольким показателям. Это государственное финучреждение, которое более 15 лет работает с предприятиями топливно-энергетического комплекса. Кроме того, банк имеет самое большое в стране количество отделений - 3200. Они работают, в том числе, и в сельской местности, где проживает много получателей субсидий.
Также Ощадбанк имеет опыт выплат пособий и пенсий большому количеству людей одновременно.
Этот вопрос волнует не только получателей субсидий, но и экспертов. В правительстве на него ответили в том ключе, что большая денежная масса на руках способна вызвать гиперинфляцию и кризис коммунальных неплатежей.
В Славянске субсидиями пользуются более 15 тыс. семей. Всего в Украине насчитывается около 5 млн семей, получающих субсидию. Ежемесячно на субсидии государство выделяет около 8 млрд. грн. Если эти средства, выданные на руки, вместо оплаты коммуналки, попадут на потребительский рынок, начнется коммунальный коллапс.
Минсоцполитики успокаивает население тем, что в конце года экономные граждане смогут забрать оставшиеся на счету деньги. В конце отопительного сезона остаток, если таковой будет, перечислят на счет предприятий-поставщиков. Эти средства учтут при дальнейшей оплате коммунальных услуг.
Однако, судя по всему, скоро будет возможен и другой вариант. 16 января министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что Кабмин намерен внести изменения в систему монетизации, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года.
- На совещании у президента Украины было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный: в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать, - рассказал Андрей Рева.
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До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация субсидий. Согласно постановлению Кабинета министров № 1176 от 27.12.2018 г., процесс будет проходить в три этапа.