Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»

На внеочередном пленарном заседании Славянского городского совета, состоявшемся 25 января, утвердили изменения в местный бюджет 2019 года, предусмотрев деньги для «поддержки штанов» КП «Славгорводоканал».

Причина такой срочности заключалась в недопущении сокращения подачи воды на город и отключения от электроснабжения объектов горводоканала. Еще одна цель состояла в своевременном обеспечении льготных категорий населения лекарственными препаратами.

Водоканалу на погашение долгов город выделил 2,3 млн грн. Еще 85 тыс. грн предусмотрено для приобретения ассенизационной бочки. 600 тыс. грн будут потрачены на капитальный ремонт системы отопления и подачи пара во вспомогательном корпусе роддома.

Кроме того, депутаты согласовали внесение изменений в городской бюджет о софинансировании 4-х инвестиционных проектов ГФРР, реализация которых началась в прошлом году. Речь идет о создании рекреационно-оздоровительной зоны «У соленых озер» (100,6 тыс. грн), усовершенствовании перинатальной помощи жителям Славянска путем внедрения новых технологий в родильном доме (1 млн грн), реконструкции стадиона на ул. Григория Данилевского (228,6 тыс. грн) и капитальном ремонте детского сада № 25 на ул. Короленко (1,2 млн грн).

Утвержденная сессией программа обеспечения льготников лекарствами и услугами протезирования потребует порядка 6,5 млн грн. Ее финансирование осуществляется из местного бюджета.

Еще один проект решения на рассмотрение депутатского корпуса внес «с голоса» городской голова. Его суть заключается в передаче УЖКХ функций заказчика по реализации инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения и образования. Логику такого решения Вадим Лях объяснил тем, что работникам профильных отделов не придется отвлекаться на выполнение работы, в которой они, к тому же, не вполне компетентны.

Напомним, что около месяца назад власти города заявляли о намерении создать в составе управления ЖКХ специальный отдел из 4-х специалистов, которые будут напрямую заниматься процедурными нюансами, связанными с проведением тендеров и реализацией инвестпроектов. Предложение мэра депутаты единогласно поддержали.