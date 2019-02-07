Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания

|31 января 2019
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В Славянске, по разным данным, насчитывается от 400 до 300 предприятий и физлиц-предпринимателей, официально занимающихся выпуском керамической продукции. Подсчитать их число точнее практически невозможно. Ведь человек мог зарегистрировать предпринимательство на разные виды деятельности.
Из всех керамических цехов именно как предприятия зарегистрированы 25. Остальные можно отнести к малому и микро-бизнесу. По ним, говорят специалисты, сильнее всего и ударит отмена ночного тарифа на поставку электроэнергии для юридических лиц.
По словам руководителя Союза керамиков Славянска Андрея Мищенко, сейчас многие цеха работают на пределе возможностей. И то, лишь потому, что должны доделать продукцию на заказ. Как будет дальше, сказать пока трудно.
Напомним, что с 1 января нынешнего года был отменен зоновый учет электроэнергии и введен почасовый. Однако ДТЭК не дал разъяснений по дифференцированному тарифу на электроэнергию. И, по мнению керамистов, вовсе его не разработал. Зато, говорит Андрей Мищенко, местные производители керамики уже за декабрь получили платежки с новыми цифрами.
- Предприятия в Славянске за более чем 10 лет положения о зоновом учете наладили производство таким образом, чтобы самые энергоемкие этапы проводились ночью, когда тариф минимальный. Тогда и себестоимость продукции существенно уменьшается, и повышается конкурентоспособность товара, - говорит руководитель Союза керамиков.
По его словам, в каждый килограмм обработанной глины заложено 3 килловатта электроэнергии. И при тарифе 2,7 грн/кВт себестоимость будет получаться выше, чем отпускная цена продукции.
- Тонна в месяц - это объем очень маленького цеха. Большинство предприятий перерабатывают от 5 до 20 тонн. И теперь производство каждой тонны увеличится на 6 тыс грн. Если учесть, что главное преимущество славянской продукции - ее цена, это нововведение грозить банкротством основному количеству предпринимателей, - говорит Андрей Мищенко.
В новом подходе к учету электроэнергии есть еще один подвох. Раньше откорректировать заказанный объем услуги керамисты могли за 5 дней. Теперь ДТЭК требует корректировки за 16 дней.
- На практике это будет выглядеть так. Если предприниматель не рассчитал объем, и ему потребовалось больше электроэнергии, он делает заказ за 16 дней. Продукция готова, но обжечь ее он не может. То есть: вот есть заказчик, а ему говорят, мол, подождите полмесяца, потом отдадим товар. Понятно, что никто не захочет работать с производителем на таких условиях, - объясняют керамисты.
Следующий момент может коснуться не только производителей керамики, но и всех жителей города. Отмена зонового тарифа - прямой путь к веерным отключениям. Ведь теперь производителям нет смысла переплачивать своим сотрудникам за работу в ночную смену. А днем, когда нагрузки на электросети и без того велики, дополнительное напряжение от керамцехов приведет к веерным отключениям. Славянцы наверняка помнят «веерки», донимавшие жителей десятилетие назад.
Генеральный директор ООО «Керамические массы Донбасса» Владимир Меленец тоже считает, что веерные отключения неизбежно. Но - лишь на переходном этапе.
- Конечно, сначала производители перестанут работать по ночам. Но потом, когда «веерки» станут реальностью, схему изменят. Наверняка, на льготных условиях. Так уже было, выход найдут и в этот раз, - говорит он.
О том, что «так уже было», рассказывают и славянские производители керамики с огромным опытом работы.
Директор семейного частного предприятия «Петр» Вячеслав Скориков за два десятилетия работы пережил не одно повышение тарифов. Сейчас филиалы его ЧП раскиданы по всему Славянску. Он дает работу 350 жителям города и района. Его фирма выпускает более 250 наименований продукции. Хотя за годы работы освоено до 2 тысяч видов изделий. Здесь делают керамическую массу, деколь, изделия из красной глины. Секрет успеха он видит в предусмотрительности и технологиях.
- Наше предприятие работает преимущественно на газу. На электроэнергию приходится не более 25%. Но в себестоимость продукции мы изначально закладываем повышенный тариф. Практика показала, что это правильный подход, - рассказывает Вячеслав Скориков.
Энергоемкие печи, западное оборудование, собственные разработки - все это дает возможность ЧП «Петр» пережить переходный период без потерь.
Но у мелких производителей, работающих на электричестве, такой возможности нет.
Городской голова Вадим Лях делит возникшую проблему на две части: социальную и экономическую. Экономическая составляющая для Славянска некритична. Поскольку большая часть работников трудится в керамических цехах нелегально, их вклад в формирование местной казны, по словам мэра, почти незаметен.
Но социальная сторона способна нарушить городское равновесие. Так или иначе, на керамический бизнес завязан каждый четвертый житель Славянска. Кто-то непосредственно производит продукцию, кто-то занимается логистикой, доставкой, разработкой, сырьем. Если эти люди останутся без работы, город ждут социальные потрясения.
Однако городское руководство уверено, что керамический бизнес преодолеет сегодняшние сложности.
- С 90-х годов расценки на электричество повышались неоднократно. Кто-то переходил на газ, потом вновь - на электроэнергию. Бизнес лихорадило. Всегда раздавались крики: «Все пропало». Но потом керамисты продолжали работать. Уверен, что так будет и на этот раз, - говорит градоначальник.
На данный момент керамики Славянска обратились с письмом к региональному монополисту «ДТЕК Донецкие электросети» с просьбой дать разъяснение по поводу дифференцированных тарифов на электроэнергию.
Горсовет Славянска написал письма с просьбой вернуть ночной тариф или по-другому повлиять на ситуацию в Кабмин и Верховную Раду. Пока, по словам мэра. поступил ответ лишь продублировать письмо в комитет по энергетики. По оценкам местных властей, это говорит о том. что проблему хотя бы увидели и будут ею заниматься.
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Комментарии к статье «Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания»
В Славянске, по разным данным, насчитывается от 400 до 300 предприятий и физлиц-предпринимателей, официально занимающихся выпуском керамической продукции. Подсчитать их число точнее практически невозможно. Ведь человек мог зарегистрировать предпринимательство на разные виды деятельности.