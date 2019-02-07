История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»

Напомним, что в ноябре прошлого года горсовет Славянска объявил конкурс на определение банка, который на условиях лизинга закупит и передаст спецтехнику для КП «Водопонижение». В конкурсе приняли участие два финучреждения - «Укргазбанк» и «ПриватБанк». Главным критерием, на который ориентировалась конкурсная комиссии, была низкая годовая процентная ставка. «ПриватБанк» согласился на 19%, и его предложение оказалось более выгодным. 7 единиц спецтехники должны были поступить в город до конца года, «под елочку».

А потом, как это часто бывает, что-то пошло не так. В этот раз виноватыми оказались не местные власти. Сначала поступила информация, что банк не успевает разобраться с документами, и покупка откладывается на январь. Депутаты провели две внеочередные сессии, чтобы «перекинуть финансы». Но и в январе банк не спешил покупать для Славянска оборудование. Наконец кредитный комитет банка предложил городу зарезервировать 11 млн для выплат по лизингу в течение двух лет и предоставить документы, что эти средства действительно есть.

- Мы брали кредитные обязательства на пять лет. А теперь получается, что банк посчитал так, как ему удобно. То есть, руководитель принял участие в конкурсе. А потом их кредитный комитет с этими условиями явно не согласился. Они себя прикрыли со всех сторон. И деньги мы выплачиваем по первому требованию, и техника. пока лизинг не выплачен, принадлежит банку, - объясняет градоначальник.

По его словам, сотрудничать на таких условиях горсовет не будет. Сейчас в банк направлено письмо с предложением: либо оставить все, как указывалось в конкурсе, либо расторгнуть договор. В последнем случае местный бюджет проведет тендер и закупит технику самостоятельно. В таком количестве, на которое хватит денег.