Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен

С 1 января 2019 года в Украине стартовала новая официальная услуга - «муниципальная няня». Теперь родители ребенка до 3 лет могут получить компенсацию от государства, если наймут няню.

официально

Как рассказала начальник славянского УСЗН Елена Алехина, размер компенсации равен прожиточному минимуму для ребенка до 6 лет. На данный момент эта сумма составляет 1626 грн. Когда прожиточный минимум увеличится, автоматически возрастет и пособие.

Компенсация за няню не отменяет декретные и другие выплаты. Более того, мамочка не обязана выходить на работу. Она может воспользоваться услугами муниципальной няни просто потому, что устала.

Но в этой бочке меда имеется и ложка дегтя. Ее наличие ставит под сомнение тот факт, что семьи с детьми в принципе смогут найти такую няню.

требования к няне

Начнем с того, что ни 1626 грн, ни даже 2 тыс грн (о такой сумме изначально говорил премьер-министр Владимир Гройсман) не соответствуют уровню оплаты услуг няни. В среднем, «Мэри Поппинс» в Славянске можно найти за 4-6 тыс. грн в месяц.

- Это не проблема, - говорит Елена Алехина. - Родители могут договориться с няней за любую сумму. Часть будут погашать при помощи компенсации, остальное доплачивать из собственных средств. Можно нанимать няню почасово или на пару дней в неделю.

Действительно, проблема кроется в другом. Няню семья с ребенком должна искать самостоятельно. При этом бабушка или другие родственники-пенсионеры вряд ли подойдут. Ведь муниципальная няня должна быть оформлена как физическое лицо-предприниматель. Еще один вариант - нанять ее в агентстве, оформленном как юрлицо.

Опрос, проведенный журналистами «ТВ плюс», показал, что востребованные няни пока не готовы оформлять «предпринимательство». Ведь это сделает их «видимыми» для налоговой, отразится на предоставлении субсидии. Да и ЕСВ нужно будет платить ежемесячно - независимо от того, имеется ли работа в данный момент. Среди потенциальных нянь заинтересовались лишь те, кому нужно набрать пару-тройку лет для пенсионного стажа. Но и они, прикинув расходы и доходы, глубоко задумались.

необходимые документы

Но если молодые родители все же нашли кого-то, кто подходит под все требования, с муниципальной няней они должны будут заключить письменный договор. В этом документе четко прописывается размер оплаты, часы работы и другие требования.

С договором следует обратиться в УСЗН. Кроме него, понадобятся заявление о предоставлении услуги «муниципальная няня»; заявление о перечислении средств с указанием банковского счета; чек, расчетную квитанцию, выписку из банковского счета или другие документы, подтверждающие, что работодатели рассчитались с муниципальной няней; свидетельство о рождении ребенка и его копию; паспорт и идентификационный код и их копию.

- УСЗН принимает решение о компенсации услуги и уведомляет о нем родителей ребенка. Компенсация выплачивается один раз в месяц. При этом документы об оплате услуг муниципальной няни семья должна предоставлять в управление ежемесячно. Если этого не сделано, услуга приостанавливается. Если семья разорвала договор с няней, об этом следует немедленно уведомить органы соцзащиты, - рассказывает Елена Алехина.

Добавим, что по словам профильного министра, услуга «муниципальная няня» была задумана, в том числе, и ради того, чтобы вывести из тени работающих Мэри Поппинс. Удастся ли подтолкнуть их к такому шагу за довольно скромное вознаграждение, покажет время. В любом случае, это шаг вперед в построении европейского общества.