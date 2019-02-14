|14 февраля 2019
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Замначальника УСЗН Екатерина Пасечник рассказала, как будет работать механизм выдачи субсидий наличными. Напомним, что такое постановление Кабмин утвердил в текущем месяце.
По ее словам, программного обеспечения для обеспечения монетизации на местах еще нет. Однако известно, что УСЗН должно передать в Минсоцполитики сведения о субсидии за февраль. Оттуда эти данные передадут в Ощадбанк и, предположительно, в марте люди получат их наличными. При этом пенсионерам субсидию будут выдавать по месту получения пенсии. Это может быть перечисление денег на банковскую карточку. Как вариант - их принесет почтальон на дом или можно будет получить в почтовом отделении.
Получатели субсидии, не задействованные в системе пенсионного обеспечения, также получат деньги через Ощадбанк. Скорее всего, их придется получать в кассе.
- Как это будет выглядеть точно, пока сказать сложно. Но в любом случае правительство до мая проанализирует, какая система монетизации работает лучше: выдача наличными или перевод средств сразу предприятиям-поставщикам. В итоге, надо полагать, оставят одну из них, - говорит Екатерина Пасченик.
Отметим, что монетизация субсидий в виде безналичной системы расчета стартовала с января текущего года. Она действует в отношении людей, впервые обратившихся в 2019-м за данным видом социальной помощи.
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Комментарии к статье «Монетизация субсидий: план действий без программного обеспечения»
Замначальника УСЗН Екатерина Пасечник рассказала, как будет работать механизм выдачи субсидий наличными. Напомним, что такое постановление Кабмин утвердил в текущем месяце.