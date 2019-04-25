Славянску нужен спортивный игровой зал и новые помещения для тренировок

|28 марта 2019
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Итоги прошлогодней работы городской ДЮСШ, а также актуальные потребности и перспективы спортивной сферы Славянска обсуждались на заседании исполкома. По утверждению чиновников, за последнее время ситуация заметно улучшилась.
Рассмотрение темы началось с доклада директора городской комплексной ДЮСШ Инны Панченко о работе учреждения в 2018 году. В отчете прозвучала следующая информация. Структуре подчинены 2 объекта: спортивный зал на ул. Вокзальной, 59, и стадион на ул. Г. Данилевского, 114 Б. В зале нужен ремонт пола, с предварительной корректировкой проектно-сметной документации. Реконструкция стадиона началась прошлым летом, в этом году работы продолжатся. Стоимость проекта - 10,5 млн грн, из которых 9,5 млн поступают из госбюджета.
В школе работают 13 тренеров и 6 отделений: бокс, вольная борьба, дзюдо, плавание, легкая атлетика и футбол. Позитивная для структуры новость - появление в штатном расписании ДЮСШ врача. В 32-х учебно-тренировочных группах в прошлом году занимались почти 400 детей.
За 2018 год на функционирование учреждения израсходовано почти 3 млн грн. Две трети суммы пошли на зарплату сотрудникам и соответствующие начисления. На приобретение спортинвентаря потратили 14 тыс. грн, на покупку формы с логотипом ДЮСШ - 19 тыс. грн, на поездки спортсменов и тренеров на соревнования - порядка 40 тыс. грн. Остальные средства "съели" коммунальные услуги.
Больше всего вопросов у Вадима Ляха вызвала просьба увеличить сумму для организации поездок на турниры, ведь за время его каденции она и так выросла в 8 раз. Как объяснил начальник отдела молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, эти деньги идут не только на ДЮСШ, а на все спортивные объединения Славянска, чьи воспитанники ездят защищать честь города на чемпионатах различного уровня. А поскольку число перспективных спортсменов постоянно увеличивается, растут и расходы на их командировки.
От своего отдела Александр Мищенко добавил просьбу рассмотреть возможность строительства в Славянске коммунального спортивного игрового зала, где можно было бы проводить общегородские, областные и всеукраинские соревнования. Сейчас для этих целей приходиться арендовать залы у ДГПУ или воинской части. Кроме того, по словам чиновника, городу не помешали бы и новые помещения для тренировок.
Затронутая начальником отдела тема новых помещений вынесла в публичную плоскость сразу несколько перспективных объектов (не считая уже арендованного в "Укртелекоме" зала для спортивной гимнастики). Как сообщил Вадим Лях, сейчас завершается корректировка проектно-сметной документации для реконструкции под спорткомплекс бывшего детсада на ул. Шнурковской. Заявлен на конкурсы ЕИБ и ГФРР проект реконструкции стадиона им. Скиданова. Изучается возможность строительства футбольных полей возле водоканала, возле педуниверситета и в районе ООШ №10.
Среди потенциально доступных городу объектов упоминались также стадион СЮТ, спортзал "Юность" и пустующее здание бывшей столовой энерготехникума. В целом же, как отметили участники заседания, за последние годы городская сфера массового спорта неплохо "подтянулась" в инфраструктурном плане и в уровне финансирования. Осталось не снижать темпов развития, подытожил мэр.
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Комментарии к статье «Славянску нужен спортивный игровой зал и новые помещения для тренировок»
Итоги прошлогодней работы городской ДЮСШ, а также актуальные потребности и перспективы спортивной сферы Славянска обсуждались на заседании исполкома. По утверждению чиновников, за последнее время ситуация заметно улучшилась.