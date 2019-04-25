В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Из 14 вопросов повестки дня очередной сессии районного совета 11 пунктов состояли из отчетов чиновников райгосадминистрации о выполнении кратко- и долгосрочных программ. Предвидя затяжное планерное заседание, депутаты попросили принимать решения по сокращенной программе.

Развитие образования

Экономить время депутаты не стали после доклада и. о. начальника отдела образования Славянской РГА Натальи Антипенко (на фото), вызвавшего у аудитории ряд вопросов. Прежде всего депкорпус обратил внимание на информацию о закрытии учреждений образовательной сферы. Так, из-за недостаточного количества детей и разрушения зданий приостановили свою работу детсады в поселках Андреевка и Донецкий, а также в селе Сидорово. Как прозвучало в докладе, причиной тому является недостаточное финансирование сферы дошкольного образования по системе «формульных расчетов».

Проблема, по словам Натальи Антипенко, актуальна и для школ. Особенно остро она проявилась в Сидоровской ООШ, которую по окончании учебного года тоже закроют. Детей решено возить на учебу в село Маяки, однако для этого району необходимо приобрести еще один школьный автобус. Сомнения отдельных депутатов в том, что такое приобретение возможно, развеял председатель Славянской райгосадминистрации Евгений Данилюк. Он сообщил, что руководство ДонОВГА согласилось софинансировать покупку транспорта и подтвердило это гарантийным письмом.

В ходе изучения темы всплыл интересный факт. 33 школьника-переселенца, по их желанию, возят специальным рейсом из Святогорска в село Богородичное. Причем главным критерием в выборе учебного заведения для семей из категории ВПЛ стало то, что в Богородичном школа украиноязычная.

Обсуждая районную образовательную систему, депутаты вспомнили о прошлогодней проблеме с качеством поставляемого школам угля, вместо которого завозились «камни». Как заверила представитель районного центра по обеспечению работы учреждений образования, в этом году подвоз твердого топлива будет осуществлять новый поставщик. К завезенным первым партиям угля претензий по качеству у комиссии не возникло.

Программы и изменения

Также депутаты заслушали отчеты о выполнении программ по следующим направлениям: занятость; здоровье населения; развитие земельных отношений; обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; укрепление материальной базы объектов совместной собственности территориальных громад. Внесенные в них изменения отразились в новой редакции программы социально-экономического развития Славянского района на текущий год.

В частности, на внедрение электронного документооборота в медицинской «вторичке» депутаты выделили 1,9 млн грн, еще 300 тыс. грн добавили на софинансирование строительства амбулатории в селе Маяки. Для приобретения жилья детям-сиротам депкорпус предусмотрел 675 тыс. грн, аналогичная сумма поступит из области.

На нужды образования добавили 416,8 тыс. грн, которые в разных пропорциях распределятся по 5-ти объектам. Самый затратный пункт – разработка проектно-сметной документации на термомодернизацию Долинской ООШ, что потребует 298,7 тыс. грн.

В сфере ЖКХ денег добавили поселку Андреевка: 10 тыс. грн на ремонт пешеходного перехода и 30 тыс. грн на получение техусловий по подключению к линии энергоснабжения модульного ФАПа. 189 тыс. грн, на условиях паритетного софинансирования, дадут Мирненскому поссовету на реконструкцию системы наружного освещения. Инвентаризация земель, по актуальным данным, обойдется Славянскому району в 1,2 млн грн.