Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе

Как сообщил начальник отдела Виктор Погребной, по состоянию на начало текущей недели ранние зерновые культуры в Славянском районе были посеяны на площади 4308 га при прогнозе 3697 га. Увеличение произошло преимущественно за счет ярового ячменя. Площади, отведенные под горох и кукурузу, в этом году уменьшились. Комментируя данный аспект, Виктор Погребной подчеркивает, что такая тенденция наблюдается на протяжении нескольких последних лет. Причиной сокращения посевов этих культур является, во-первых, долгосрочное изменение климата в регионе, которое приводит к низкой урожайности. Во-вторых, снижение рыночных цен, что делает выращивание гороха и кукурузы нерентабельными. Последнюю культуру, к примеру, прогнозировалось посеять на площади 2382 га, по факту засеяно 1846 га. И хотя сев продолжается, прогнозный показатель достигнут не будет, считают специалисты. Что касается подсолнечника, то прогнозируемая площадь посевов этой технической культуры составляет 13919 га, по факту уже засеяно 8490 га.

Отказываясь от яровых зерновых культур, фермеры сейчас переориентируются на озимые культуры – пшеницу, рожь и ячмень. В отличии от яровых, площадь этих посевов из года в год растет. Осенью 2018-го озимые были высеяны на рекордно большой площади – 19802 га (в 2017- м было 15316 га). Состояние посевов оценивается как «хорошее и удовлетворительное», что вселяет надежду получить прогнозируемый урожай.

Обращаем внимание, что приведенные выше данные включают информацию о всей территории Славянского района, с учетом сельхозугодий объединенных территориальных громад.

В настоящее время фермерские хозяйства завершили подкормку посевов, а также комплекс работ по борьбе с сорными растениями и приступили к мероприятиям, направленным на борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.