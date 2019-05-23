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Фотофакт

День матери глазами детей

Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации

Светлана Вьюниченко
23 мая 2019 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Первая летняя смена в одном из самых популярных лагерей «Жемчужина Донетчины» начинается уже 25 мая.
  • О летнем оздоровлении рассказали начальник УСЗН Елена Алехина и начальник гороо Игорь Рублевский.

Перед началом оздоровительного сезона тема детского летнего отдыха вновь выходит в топ новостей. Напомним, в Славянске принята местная программа детского оздоровления. В этом году, как и в прошлом сезоне, город активно участвует в областной программе по частичной компенсации стоимости путевок в детские лагеря Донецкой области.

Ее суть заключается в следующем. Обладминистрация и город выделяют деньги для частичной компенсации стоимости оздоровительных путевок. В итоге каждая путевка обходится родителям на 4054 грн дешевле. Именно такую сумму  - в два прожиточных минимума для детей от 6 до 18 лет - компенсирует бюджет. Деньги на руки не выдают. Их направляют в лагерь, где отдыхает юный житель города. 

Эта программа распространяется на всех славянских детей. Чтобы ею воспользоваться, нужно посещать одну из городских школ. Других ограничений нет. 

В нынешнем сезоне, как рассказала начальник управления соцзащиты населения Елена Алехина, область выделила для Славянска 960 тыс. грн, а местная казна - 500 тыс. Не трудно посчитать, что этой суммы хватит на 365 путевок. Поэтому родители, которые хотят дешевле оздоровить ребятишек, должны поспешить.  

Напомним, что в нынешнем сезоне детским оздоровлением занимается не департамент по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта, а департамент социальной защиты. Поэтому на местном уровне этот вопрос курирует УСЗН. 

Для того, чтобы стать участником программы частичной компенсации, нужно прийти в УСЗН и написать соответствующее заявление. 

Начальник отдела по вопросам обслуживания льготных категорий населения Евгения Глущенко объяснила, что к заявлению необходимо приложить оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка либо паспорта со справкой о регистрации. В случае, если подано свидетельство о рождении, потребуется также справка о составе семьи или месте проживания. Кроме того, нужна справка о том, что в текущем году ребенок не оздоравливался за счет бюджетных средств. Их выдают в администрации школ. Также будет нужен паспорт и идентификационный код (оригинал и копия) одного из родителей. 

Прием ведется с понедельника по четверг в кабинете №9 УСЗН (ул. Батюка, 40). Тел для справок (0662)622917.   

Добавим также, что в Святогорске, Славянском и Лиманском районах в программе принимают участие лагеря: «Жемчужина Донетчины», «Спутник», «Ястребок», «Брусино». Возможно, в скором времени к ним присоединиться «Шоколад».

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Комментарии к статье «Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации»

Перед началом оздоровительного сезона тема детского летнего отдыха вновь выходит в топ новостей. Напомним, в Славянске принята местная программа детского оздоровления. В этом году, как и в прошлом сезоне, город активно участвует в областной программе по частичной компенсации стоимости путевок в детские лагеря Донецкой области.

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