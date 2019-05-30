Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает

— 30 мая 2019 —

Эпопея с общежитиями для переселенцев на ул. Светлодарской, 28А и Вокзальной, 8, подошла к логическому завершению. Славянск вернул ЕС более 14,7 млн гривен, оставшихся на счетах городского совета после нереализованного проекта. Из-за разницы в курсе валют, на сегодняшний день город должен еще 116 тыс. евро. Пока, говорит городской голова Вадим Лях, Евросоюз не решил, будет ли взыскивать эти деньги.

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