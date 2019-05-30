|30 мая 2019
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Городское управление социальной защиты населения наконец дождалось обещанного автомобиля. Утром, 29 мая, в формате неофициальной мини-презентации его выставили перед зданием исполкома.
Напомним, что транспортное средство будет использоваться для выездных приемов и дистанционного обслуживания клиентов УСЗН. Стоимость покупки составила 495 тыс. грн. Источник финансирования – городской бюджет.
Стоит отметить, что еще одну машину планировалось купить для Центра предоставления административных услуг. В этом случае проект финансируется за средства государственного бюджета (4 млн грн), местный бюджет доплачивает 150 тыс. грн. По информации начальника ЦПАУ Анны Головаченко, областной тендер на закупку уже прошел.
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30 мая 2019
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• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
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• Сколько стоит талантливый ребенок в Славянске
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• В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»
• Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке
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• Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось
• Дубль «Баварии» и слезы Де Росси
• Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала
• Финляндия – чемпион мира по хоккею
• Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге
• Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер
27 мая 2019
• Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали
23 мая 2019
• Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам
• Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации
• Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе
• Зачем мэр Славянска ездил в Грузию
• Выходной для нас - всегда праздник
• На генплан нужно 7 миллионов
• Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации
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Комментарии к статье «Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает»
Городское управление социальной защиты населения наконец дождалось обещанного автомобиля. Утром, 29 мая, в формате неофициальной мини-презентации его выставили перед зданием исполкома.