Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен

|30 мая 2019
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Эпопея с общежитиями для переселенцев на ул. Светлодарской, 28А и Вокзальной, 8, подошла к логическому завершению. Славянск вернул ЕС более 14,7 млн гривен, оставшихся на счетах городского совета после нереализованного проекта. Из-за разницы в курсе валют, на сегодняшний день город должен еще 116 тыс. евро. Пока, говорит городской голова Вадим Лях, Евросоюз не решил, будет ли взыскивать эти деньги.
Напомним, что средства на жилье для переселенцев ЕС выделил Славянску еще в апреле 2015 года. Тогда речь шла о сумме 645 тыс. евро. Основную часть средств конвертировали в гривню, началась разработка и реализация проекта. Два здания должны были сдать к сентябрю 2016-го, но в итоге отреставрированного жилья переселенцы так и не увидели.
- Представители ЕС провели аудит. Они не увидели нарушений законодательства ни при проектировании, ни при проведении тендеров. Претензий к Славянску у них нет. Тот миллион гривен, которые успели потратить на проект, они сочли обоснованным, по этой сумме вопрос закрыт. Нереализованные средства, которые были у нас на счету, мы вернули. Что будет с остальной частью, пока не знаем. Сейчас разницу никто от нас не требует, - говорит славянский мэр.
Градоначальник также добавил, что горсовет выиграл суд с подрядчиками. По обоим общежитиям строительные фирмы должны выплатить в местную казну по 100 тыс. грн.
Дальнейшая судьба бывшего общежития на ул. Светлодарской уже решена. Город выделил 300 тыс. грн на новый проект. По словам Вадима Ляха, он будет готов через полтора месяца. Теперь здесь планируют оборудовать 31 квартиру для славянцев, потерявших жилье во время боевых действий, и переселенцев.
Второй здание, на ул. Вокзальной, возможно, отдадут под квартиры для врачей, которые будут работать в диагностическом центре. Сейчас такой проект обсуждается с областью. Его реализация позволила бы привлечь в Славянск хороших специалистов, например, с неподконтрольных территорий.
Мэр надеется, что скоро стартуют работы и в бывшем общежитии на ул. Кольцевой. Задержка, по его словам, произошла из-за того, что жэк №4, в ведении которого находится здание, переформатировался в управляющую компанию, что потребовало изменений в документации. Сейчас все документы по проекту находятся на проверке в Европейском инвестиционном банке, который выступает инвестором.
Кроме того, город выиграл конкурс на покупку квартир для жителей, потерявших жилье в 2014 году. Этот проект проходит на условиях софинансирования. Денег хватит на приобретение 10 квартир.
В данном случае речь идет о семьях, потерявших коммунальное жилье. Таких в Славянске насчитывается 31. Тем, кто лишился частного жилья, помочь за казенный счет не разрешает законодательство. По своей инициативе горсовет выплачивает таким семьям по 10 тыс. грн.
Напомним, что всего в Славянске в ходе военных действий было разрушено 124 частных дома.
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Эпопея с общежитиями для переселенцев на ул. Светлодарской, 28А и Вокзальной, 8, подошла к логическому завершению. Славянск вернул ЕС более 14,7 млн гривен, оставшихся на счетах городского совета после нереализованного проекта. Из-за разницы в курсе валют, на сегодняшний день город должен еще 116 тыс. евро. Пока, говорит городской голова Вадим Лях, Евросоюз не решил, будет ли взыскивать эти деньги.