На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

«Раньше я получала льготу по оплате коммунальных услуг в 25%, т. к. отношусь к категории «дети войны». В зимний период моя семья пользовалась субсидией, а летом, поскольку субсидия нам не полагается, мы переходили на 25-процентную льготу. В этом году в этой помощи нам отказали. Как же так? Разве льготы для «детей войны» уже отменили?»

С таким письмом обратилась в редакцию «ТВ плюс» жительница Славянска Мария Марковская. Отметим, что в своем недоумении она не одинока. По данному вопросу в газету поступило довольно большое количество обращений.

За разъяснениями мы обратились в Славянское управление соцзащиты населения.

Как объяснила замначальника управления Екатерина Пасечник, размер льготы и условия получения скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг для детей войны регламентированы Законом Украины «О социальной защите детей войны» №2195-15 от 18.11.2004 года (в редакции от 20.01.2018 г.) В статье 5 закона сказано, что дети войны имеют право на 25-процентную скидку при оплате за пользование коммунальными услугами (кроме «квартплаты»). С 1.07.2015 года правительство утвердило Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного дохода семьи. Этот порядок, среди прочих, коснулся и «детей войны».

- В текущем году предельный размер дохода, дающий право на льготу, составляет 2690 грн. То есть на 25-процентную скидку при оплате коммунальных услуг «дети войны» имеют право только в том случае, если их ежемесячный доход не превышает указанную сумму, - говорит Екатерина Пасечник.

Если семья состоит из двух «детей войны», и доходы одного из них позволяют претендовать на скидку, он может подать заявление в УСЗН, независимо от того, на кого оформлена жилплощадь и кто подавал документы на получение субсидии.