На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

|6 июня 2019
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«Раньше я получала льготу по оплате коммунальных услуг в 25%, т. к. отношусь к категории «дети войны». В зимний период моя семья пользовалась субсидией, а летом, поскольку субсидия нам не полагается, мы переходили на 25-процентную льготу. В этом году в этой помощи нам отказали. Как же так? Разве льготы для «детей войны» уже отменили?»
С таким письмом обратилась в редакцию «ТВ плюс» жительница Славянска Мария Марковская. Отметим, что в своем недоумении она не одинока. По данному вопросу в газету поступило довольно большое количество обращений.
За разъяснениями мы обратились в Славянское управление соцзащиты населения.
Как объяснила замначальника управления Екатерина Пасечник, размер льготы и условия получения скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг для детей войны регламентированы Законом Украины «О социальной защите детей войны» №2195-15 от 18.11.2004 года (в редакции от 20.01.2018 г.) В статье 5 закона сказано, что дети войны имеют право на 25-процентную скидку при оплате за пользование коммунальными услугами (кроме «квартплаты»). С 1.07.2015 года правительство утвердило Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного дохода семьи. Этот порядок, среди прочих, коснулся и «детей войны».
- В текущем году предельный размер дохода, дающий право на льготу, составляет 2690 грн. То есть на 25-процентную скидку при оплате коммунальных услуг «дети войны» имеют право только в том случае, если их ежемесячный доход не превышает указанную сумму, - говорит Екатерина Пасечник.
Если семья состоит из двух «детей войны», и доходы одного из них позволяют претендовать на скидку, он может подать заявление в УСЗН, независимо от того, на кого оформлена жилплощадь и кто подавал документы на получение субсидии.
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• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
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• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
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• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
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• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
• С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
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Комментарии к статье «На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»»
«Раньше я получала льготу по оплате коммунальных услуг в 25%, т. к. отношусь к категории «дети войны». В зимний период моя семья пользовалась субсидией, а летом, поскольку субсидия нам не полагается, мы переходили на 25-процентную льготу. В этом году в этой помощи нам отказали. Как же так? Разве льготы для «детей войны» уже отменили?»