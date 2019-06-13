Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

"Славгорводоканалу" увеличили финансовую помощь на 2,2 млн грн. Такое решение депутаты Славянского горсовета приняли на внеочередной сессии, которая состоялась в минувшую пятницу, 7 июня.

Вопрос о выделении горводоканалу дополнительных денег рассматривался в перечне текущих изменений в городскую программу экономического и социального развития на 2019 год. Как отметил начальник управления экономического и инвестиционного развития Виктор Смиренский, изначально предполагалось профинансировать предприятие в этом году на 20 млн грн. Однако этой суммы оказалось недостаточно. Помимо этого, сессия добавила водоканалу 150 тыс. грн на приобретение запорной арматуры и люков для технологических колодцев водопроводной и канализационной сетей.

Также депутаты увеличили затраты на установку и ремонт остановочных пунктов. На эти цели дополнительно выделили 500 тыс. гривен. Ремонт кровли админздания Славянского горсовета, включая разработку проектно-сметной документации, обойдется местному бюджету в 300 тыс. грн.

Проект капитального ремонта асфальтного покрытия и обустройства автостоянки возле бывшей АИЗовской поликлиники (ул. Банковская, 85) пересмотра сметы не предполагал. От депутатов потребовалось лишь согласовать новую редакцию программы, с включением в нее пункта о необходимости откорректировать первичную проектную разработку.

В ходе заседания депутатский корпус также утвердил новую редакцию перечня объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которые будут использоваться средства бюджета развития. Как сообщила заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба, к ранее намеченным мероприятиям предлагается добавить капитальный ремонт тротуаров на трех улицах. Ремонт на Центральной и Университетской обойдется по 200 тыс. грн. На Банковской - 500 тыс. грн.

Еще 260 тыс. грн город потратит на приобретение и установку детской площадки в мкр-не Химик. По словам городского головы, этот объект сессия ранее уже утверждала и даже выделяла деньги. Но на тот момент земельный участок на Химике был не готов для установки игрового комплекса, и его разместили в переулке Виноградном. Теперь площадку подготовили, и пришло время воплощать прежние намерения.

Третьим и последним вопросом внеочередной сессии стало внесение изменений в решение "О городском бюджете на 2019 год". Начальник финансового управления Игорь Ковалев рассказал, что из 12,5 млн грн дополнительных доходов на нужды УСЗН решено потратить 759,3 тыс. грн; отделу по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта добавят 185 тыс. грн; горсовету дополнительно пойдет 200 тыс. грн. Самый большой «транш» - 11, 3 млн грн - предлагалось отдать сфере УЖКХ. Дебатов по поводу такого решения среди депутатов не возникло.