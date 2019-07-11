|11 июля 2019
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Проект решения о лизинге подготовил к утверждению сессией городской отдел транспорта и связи. Детали программы озвучивались 9 июля на совместном заседании постоянных депутатских комиссий.
Как сообщила начальник транспортного отдела Римма Макиенко, на условиях лизинга предполагается приобрести для Славянского троллейбусного управления 3 транспортных единицы, одна из которых – самая дорогостоящая - на автономном ходу. Расчетная стоимость такого троллейбуса составляет 7,5 млн. Два «обычных» троллейбуса город собирается купить по цене 5,5 млн грн. Общая смета программы составляет 28,8 млн грн, график погашения кредита лизингодателю рассчитан на 5 лет.
Первый платеж, который город готов выплатить в нынешнем году – 7,2 млн грн. Остальные деньги будут выплачиваться до 2024 года. Если, конечно, городу удастся найти надежного партнера и не повторить печальный опыт приобретения спецтехники для КП «Водопонижение».
Отметим, что на данный момент идет только подготовка к проведению конкурса на предоставление лизинговых услуг. Одним из его этапов является утверждение программы депутатским корпусом.
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• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
• В Сидорово ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
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• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
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• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
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• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
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Комментарии к статье «Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг»
Проект решения о лизинге подготовил к утверждению сессией городской отдел транспорта и связи. Детали программы озвучивались 9 июля на совместном заседании постоянных депутатских комиссий.