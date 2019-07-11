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Фотофакт

Славянск - это Украина

Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг

Павел Коротенко
11 июля 2019 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Проект решения о лизинге подготовил к утверждению сессией городской отдел транспорта и связи. Детали программы озвучивались 9 июля на совместном заседании постоянных депутатских комиссий.

Как сообщила начальник транспортного отдела Римма Макиенко, на условиях лизинга предполагается приобрести для Славянского троллейбусного управления 3 транспортных единицы, одна из которых – самая дорогостоящая - на автономном ходу. Расчетная стоимость такого троллейбуса составляет 7,5 млн. Два «обычных» троллейбуса город собирается купить по цене 5,5 млн грн. Общая смета программы составляет 28,8 млн грн, график погашения кредита лизингодателю рассчитан на 5 лет. 

Первый платеж, который город готов выплатить в нынешнем году – 7,2 млн грн. Остальные деньги будут выплачиваться до 2024 года. Если, конечно, городу удастся найти надежного партнера и не повторить печальный опыт приобретения спецтехники для КП «Водопонижение». 

Отметим, что на данный момент идет только подготовка к проведению конкурса на предоставление лизинговых услуг. Одним из его этапов является утверждение программы депутатским корпусом.

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Комментарии к статье «Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг»

Проект решения о лизинге подготовил к утверждению сессией городской отдел транспорта и связи. Детали программы озвучивались 9 июля на совместном заседании постоянных депутатских комиссий.

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