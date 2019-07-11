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Фотофакт

Славянск - это Украина

На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн

Павел Коротенко
11 июля 2019 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

К назначенной на 12 июля сессии Славянского городского совета подготовлен проект программы по благоустройству территории, рассчитанный на 3 ближайшие года. Затратная часть разработанного управлением ЖКХ документа составляет более 100 млн грн, источник финансирования – местный бюджет.

График выполнения программы включает в себя текущий год, на протяжении которого разработчик предполагает потратить 25,8 млн грн. В 2020-м сумма финансирования программы увеличивается до 38,9 млн грн, а к 2021 году она возрастает до 39,9 млн грн. Отдельным абзацем, впрочем, указано, что объем поступления денег может меняться. 

Что же собираются сделать за эти деньги работники коммунальной сферы?  Обращает внимание, что большой удельный вес в затратах составляет содержание и обслуживание объектов благоустройства. К таковым отнесены 69 га зеленых зон (скверы, парки, цветники); 24 га рекреационной территории (пляжи, места массового отдыха, зоны общественного пользования); 7 га площадей;  952 тыс. кв м улично-дорожной инфраструктуры (плюс ликвидация стихийных свалок); 9 кладбищ; 2 фонтана (включая их текущий и капитальный ремонт); 24 братских могилы и памятника. 

Программа предполагает приобретение 486 малых архитектурных форм (лавочки, навесы на остановках, павильоны ожидания пассажирского транспорта, часы, цветочные вазы, сцена и т.д.) и 115 детских, спортивных и других площадок. Подчеркнем, что приведенные выше количественные показатели включают в себя и уже существующие объекты. Просто в подготовленной коммунальниками программе средства на покупку и содержание сведены в одну графу. Это не позволяет понять – сколько объектов приобретут и установят «с нуля», а сколько просто отремонтируют. Разобраться в этом вопросе не помогает даже приведенная в документе и разбитая по годам средняя стоимость содержания различных элементов благоустройства. Сделано ли это намеренно – судить не нам. Однако напомним, что такая методика подачи информации в программных документах ранее уже вызывала критику отдельных депутатов городского совета. 

Зато из программы понятно, что город закупит 10 единиц специализированной техники для ремонта и содержания элементов благоустройства и 15 штук атрибутов праздничной иллюминации – 15 шт.

Согласно плану, обозначенному в программе, на зеленые зоны потратят 25 млн грн, на кладбища – 2,9 млн грн, детские и спорплощадки – 13 млн грн, улично-дорожную сеть – 23 млн грн, площади – 2,7 млн грн, памятники – 3,5 млн грн, спецтехнику – 15,5 млн грн, малые архитектурные формы – 9 млн грн, фонтаны – 2,6 млн грн, рекреационные территории – 2,5 млн грн и праздничную иллюминация – 2,5 млн грн. Кроме того, 850 тыс. грн планируется потратить на софинансирование программы центра занятости по привлечению к общественным работам временно безработных жителей города.

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Комментарии к статье «На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн»

К назначенной на 12 июля сессии Славянского городского совета подготовлен проект программы по благоустройству территории, рассчитанный на 3 ближайшие года. Затратная часть разработанного управлением ЖКХ документа составляет более 100 млн грн, источник финансирования – местный бюджет.

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