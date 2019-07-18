Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет

На состоявшемся 12 июля брифинге начальник городского отдела транспорта и связи Римма Макиенко прокомментировала результаты рассмотрения судом административного иска, поданного против Славянского исполкома. Суть искового заявления состояла в требовании отменить решение о повышении тарифа на проезд в троллейбусах.

Как выяснилось в ходе брифинга, истцом выступил один из народных депутатов Украины. 9 июля Донецкий окружной административный суд в удовлетворении исковых требований ему отказал в полном объеме. Однако сопроводил такое решение отдельным постановлением, которым обязал исполком Славянского горсовета привести решение №157 от 6 февраля 2019 года в соответствие с нормами Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". Это дополнительное постановление исполком намерен оспаривать в апелляционной инстанции.

Свою позицию городская власть аргументирует тем, что решение о повышении тарифа на услуги коммунального электротранспорта не является регуляторным актом и, значит, под действие упомянутого закона не попадает. Отметим, что определенные признаки "регуляторности", то есть согласования с общественностью, решение о повышении тарифа все же носило.

Накануне его принятия идею обсуждали в совете ветеранов и с председателями комитетов микрорайонов. Ветераны, будучи льготниками, повышение поддержали, руководители микрорайонов - нет. Но поскольку эти обсуждения позиционировались городской властью не более, как готовность прислушиваться к мнению жителей, а результаты консультаций носят рекомендательный характер, стоимость услуги СТрУ все же повысили.

Стоит также вспомнить, что просьбу - не увеличивать цену проезда - содержала также электронная петиция, достаточно быстро набравшая 250 голосов. Для ее рассмотрения было собрано отдельное заседание, на котором чиновники вновь в приоритет поставили экономику транспортного предприятия.

В завершение добавим, что независимо от судьбы готовящейся апелляции, тарифы на проезд в городском электротранспорте, в стратегической перспективе, снижаться не будут. Даже если на время проведения регуляторной процедуры, коль к тому исполком обяжет суд, их придется вернуть до 3 грн.