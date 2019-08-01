Уборочная кампания в Славянском районе подходит к финишу

|1 августа 2019
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Фермерские хозяйства Славянского района завершают уборку ранних зерновых культур. Предварительные результаты показывают высокую урожайность и очень приличный вал продукции.
По информации отдела агропромышленного развития Славянской райгосадминистрации, на 30 июля ситуация выглядела следующим образом. Из 25,2 тыс. га, отведенных в этом году под выращивание ранних зерновых культур, урожай собран с 23,4 га, что составляет 93 % общей площади посевов. Намолочено 95 тыс. тонн зерна, - в прошлом году, напомним, общий вал по завершении уборочной кампании достиг отметки 62 тыс. тонн.
Такое достижение - результат своевременного выполнения фермерами всего коплекса агротехнических мероприятий: подкормки, обработки посевов средствами от болезней и вредителей, борьбы с сорняками, прочее. Труд аграриев был вознагражден высокой урожайностью - 40,5 ц/га. (Средний показатель 2018 года составлял 28 ц/га.) Добавим, что на сегодняшний день по темпам проведения страды Славянский район лидирует в рейтинге Донецкой области.
Сбор урожая в сельхозугодьях района продолжается, в работе задействовано 54 комбайна. Завершив с ранними зерновыми культурами, фермерские хозяйства приступят к уборке поздних культур - проса, гречки, кукурузы и т. д.
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Фермерские хозяйства Славянского района завершают уборку ранних зерновых культур. Предварительные результаты показывают высокую урожайность и очень приличный вал продукции.