Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть

На состоявшейся 25 июля сессии горсовета депутаты наконец утвердили список проектов, победивших в городской программе «Бюджет участия Славянска». Не вошедший в пятерку победителей проект баскетбольной площадки тоже пообещали реализовать, использовав для этого смешанное финансирование.

Затянувшиеся сроки

Как ни планировали инициаторы «Бюджета участия» провести его в этом году очень быстро, в планы, увы, вмешалась политика. Из-за связанного с выборами переноса сессии, старт процедуре реализации горсовет дал только 25 июля.

Напомним, что в этом году наибольшую поддержку горожане выразили таким проектам, как: «Помощь беспризорным животным», веревочный парк в ООШ-16, тренажерная площадка возле спорткомплекса ДГПУ в пер. Учительский, «Сквер семейного отдыха» на мкр-не Химик и скульптурный мини-парк «Арт-хуторок» на Славкурорте. После суммирования стоимости этих проектов, из выделенных по программе 800 тыс. грн, остался «хвостик» - около 50 тыс. грн. В прошлом году решением городского головы денег на программу добавили и в список победителей включили еще одного соискателя.

В этом году решили поступить иначе.

Как объяснил заместитель городского головы Юрий Подлесный, проект «Баскетбол объединяет всех» на территории 12-й общеобразовательной школы все же будет реализован. Но недостающие для его воплощения средства город возьмет из удачно подвернувшейся областной целевой субвенции. Таким образом чиновники смогут убить двух зайцев – и проект реализовать и городской бюджет не перегрузить. Отметим, что в начале текущей недели авторы проектов уже провели встречу с курирующим программу заместителем мэра Андреем Секлецовым, на которой обговаривались графики выполнения работ. По результатам встречи стало известно, что договора с подрядными организациями профильные структуры исполкома (УЖКХ и гороо) будут готовы заключить уже в ближайшее время.

Вопрос достиупности

Проблемным аспектом участия в программе бюджетных учреждений, то есть школ и садиков, стало то, что размещенные на них объекты зачастую оказываются недоступными для жителей окружающих домов, что категорически противоречит условиям «Бюджета участия».

По словам Юрия Подлесного, временное ограничение доступа на них действительно иногда практикуется, но только в случае возникновения конфликтных ситуаций – нецелевого использования или порчи конструктивных элементов. Для того, чтобы адекватные люди могли свободно пользоваться спортплощадками по утрам и вечерам, вне периода школьных занятий и запланированных тренировок, балансодержателям объектов рекомендовали разместить рядом с площадками стенды, на которых будут указаны как правила поведения, так и контактные телефоны лиц, у которых хранится ключ.