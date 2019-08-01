Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках

|1 августа 2019
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В исполнительный комитет Славянска и лично к мэру поступает очень много обращений, в которых жители города жалуются на неправомерные, по их мнению, начисления. Прокомментировать ситуацию городская власть попросила профильные организации. На тематическую пресс-конференцию, которая состоялась 31 июля, пришли только представители управления социальной защиты и ПО «Славянсктеплосеть» (на фото).
Из разъяснений специалистов выяснилось, что проблема коснулась жителей домов, не оборудованных приборами учета. Задолженность в платежках за тепло возникла у тех получателей жилищной субсидии, кто с февраля 2019 года продолжал вносить только обязательный платеж, в то время как схема оплаты изменилась. После внедрения монетизации субсидий, получавшим их абонентам необходимо было оплачивать стоимость фактически потребленной услуги, с учетом суммы жилищной субсидии, выплаченной им наличными деньгами. Многие люди продолжали вносить только обязательный платеж, что и привело к образованию долга.
Отдельная ситуация сложилась в домах, где отопительный сезон начался позже и абоненты, имевшие право на субсидию не смогли им воспользоваться. Понимая, что озвучиваемая спикерами информация очень специфична и требует внимательного изучения, проводивший встречу заместитель городского головы Виктор Воропаев попросил сотрудника ПО «Славянсктеплосеть» Викторию Соловьеву разместить подробные разъяснения на сайте горсовета, проиллюстрировав их наглядными примерами.
Некоторое разнообразие собранию придало выступление представителя общественной организации «Наш город – Славянск», который предложил обновить базу данных отапливаемых площадей жилфонда. По словам активиста, это позволит уменьшить тариф на теплоснабжение минимум на треть. По крайней мере в Славянске. Такую возможность он аргументировал результатами переписки с областной теплоснабжающей организацией. Собранные документы общественника попросили передать в отдел инвестиций и энергоэффективности для дальнейшего рассмотрения.
Сомнения в целесообразности такого предложения высказала представитель теплосети, сообщившая, что стоимость 1 Гкал – пока эту функцию не приняла на себя ДонОГА - устанавливает областное КП «Донецктеплокоммунэнерго», имеющее для этого бессрочную лицензию. Тариф, при этом, рассчитывается на основании общеобластных показателей.
К сожалению, на пресс-конференцию так и не явились представители РЭС и ЦОК. Последняя организация, как оказалось, накопила массу претензий не только со стороны абонентов, но и от городской власти. Как рассказал заместитель городского головы Андрей Рубан, если с руководителем РЭС Виталием Колесником взаимодействие все же прослеживается, то с начальником Центра обслуживания клиентов Викторие Цымбал контакта нет. На письменные обращения и телефонные звонки она не реагирует. Жалобы же от горожан на работу центра продолжают поступать плотным потоком.
Исходя из сложившейся ситуации, мэр Славянска инициировал обращение к областной компании, в структуру которой входит Славянский ЦОК, с просьбой заменить руководителя центра и провести служебное расследование ее деятельности.
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Комментарии к статье «Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках»
В исполнительный комитет Славянска и лично к мэру поступает очень много обращений, в которых жители города жалуются на неправомерные, по их мнению, начисления. Прокомментировать ситуацию городская власть попросила профильные организации. На тематическую пресс-конференцию, которая состоялась 31 июля, пришли только представители управления социальной защиты и ПО «Славянсктеплосеть» (на фото).