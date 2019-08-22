Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора

На заседании славянского исполкома 21 августа был заслушан лишь один основной вопрос. Он касался утверждения отчета о выполнении городского бюджета за первое полугодие. Докладчиком выступил начальник финуправления Игорь Ковалев (на фото).

Как выяснилось из доклада, за полгода в местную казну поступило 612,9 млн грн. Это составляет 95,3% от запланированного и на 10% меньше, чем собрали за аналогичный период прошлого года. По общему фонду без трансфертов удалось мобилизовать 251,7 млн. В этом случае план за полугодие выполнен на 101%.

174,7 млн грн из этой суммы составляет налог на доходы физлиц. При этом в/ч 3035, Донецкая дирекция «Укрпочты», славянский отдел образования, машиностроительный завод, Донецкий окружной административный суд, территориальное управление государственной судовой администрации, региональное отделение «Укрзалізниці» увеличили поступления, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в Славянске за полгода появилось новое 61 юридическое лицо, являющееся налогоплательщиком. Благодаря им город заработал 1,9 млн грн.

В то же время поступление налогов уменьшилось от Донецкого облинститута последипломного педобразования, НПП «Святые горы», Донецкого центра госземкадастра, Донецкого межрайуправления водного хозяйства. Сумма уменьшения - 1,2 млн грн.

Задолженность по налогу на доходы физлиц на 1 июля равнялась 9,2 млн грн. Самыми крупными должниками оказались ДП СКРЦ «Славянский курорт» (2,8 млн), ФЛП Новикова (2,3 млн), КП «Славгорводоканал» (1,46 млн).

Местных доходов Славянск собрал 59,26 млн, перевыполнив полугодовой план на 102%. Из полученной суммы особо выделяется туристический сбор. За полгода в городе-курорте он составил 28,9 тыс. грн. И это на 13,7 тыс больше. чем в соответствующем периоде 2018-го. Не особо впечатляет и экологический налог. От него местная казна получила 138 тыс. грн, при этом перевыполнив план на 15%.

Задолженность по местным налогом и сборам составляет 23,45 млн. Среди неплательщиков - «Славянский курорт», «Укрэкоресурсы», «Славтяжмаш», «Торэласт».

А вот с акцизным налогом в Славянске не все сложилось гладко. Полученные 13 млн - это лишь 87% от запланированной на полугодие суммы.

Отметим также, что расходы славянского бюджета за первое полугодие 593,5 млн грн. Это ровно 50% по отношению к запланированным тратам за 12 месяцев.