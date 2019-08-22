В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

|22 августа 2019
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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий согласовало Славянску участие в программе приобретения жилья для ВПЛ на вторичном рынке. Если все пойдет без сбоев, до конца года переселенцы получат в пользование 10 "двушек".
Как рассказала начальник управления коммунальной собственности Людмила Скиба, запрос на получение финансов для покупки жилья город направлял в Кабмин еще весной. На тот момент предполагалось, что половина необходимой суммы поступит из государственного бюджета, вторую часть доплатит из собственной казны город. В итоге должно получиться 3,4 млн грн. На момент верстки номера стало известно, что аналогичная программа будет реализовываться и на уровне ДонОГА, откуда уже пришло уведомление о возможном софинансировании государственного проекта. Так что, вполне возможно, для приобретения квартир городу тратиться не придется.
По словам Людмилы Скибы, прослышавшие о программе собственники квартир уже начали обращаться в исполком с предложением продажи. Однако совершать такие сделки до окончания всех процедур город не может. Чтобы запустить процесс, сессия Славянского горсовета должна сначала утвердить документ, регламентирующий порядок приобретения жилья на вторичном рынке. После этого в действие вступит специально созданная комиссия. Она будет изучать поступающие на конкурс заявки и выезжать на объекты для оценки их соответствия кабминовским требованиям - по техническому состоянию, санитарным условиям, квадратуре и т. д. Если получится договориться с продавцами, квартиры будут приобретаться с мебелью. Программой это условие не оговаривается.
Распределения квартир среди зарегистрированных в Славянске ВПЛ, будет производиться по разработанному правительством постановлению и отдельной процедуре. Пока что речь идет только о возможности приобретения жилья. Поскольку в госбюджете деньги на целевую субвенцию для Славянска заложены на текущий год, купить квартиры нужно успеть до конца 2019-го. По словам чиновников, успешность выполнения этой задачи напрямую зависит от своевременного поступления финансов.
Добавим, что квартиры переселенцам предполагается давать на условиях аренды. Стандартный срок договора - 1 год. Коммунальные услуги жильцы будут оплачивать самостоятельно.
В контексте поднятой темы можно вспомнить, что, начиная с 2014-го, проекты по обеспечению переселенцев жильем анонсировались несколько раз. Самые известные объекты этой серии - общежития на улицах Вокзальной и Светлодарской. Там даже начинались, но позже прекратились работы. Амбициозные планы по строительству жилья для переехавших со временно оккупированных территорий госслужащих озвучивал в 2015 году губернатор Павел Жебривский. По предлагавшейся им программе на бульваре Героев Крут, вдоль воинской части, собирались построить 4 четырехэтажных дома на 96 квартир. Конечного результата переселенцы так и не получили. Может быть, с готовыми квартирами кому-то из них повезет больше. Если, конечно, на реализацию программы не повлияют продолжающиеся в стране кадровые перестановки.
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Комментарии к статье «В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев»
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий согласовало Славянску участие в программе приобретения жилья для ВПЛ на вторичном рынке. Если все пойдет без сбоев, до конца года переселенцы получат в пользование 10 "двушек".