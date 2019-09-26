Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»

В Донецкой области в качестве эксперимента будет введена монетизация «бэби-боксов». Об этом во время рабочей поездки в регион сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль. Таким образом, славянские мамочки, смогут получить хотя бы компенсацию за не выданный вовремя пакет малыша. Она составит 5 тыс. грн.

Напомним, что с 1 сентября 2018 года в Украине родители новорожденных получают специальные «бэби-боксы» с вещами, необходимыми в первые месяцы жизни младенца. Но на Донетчине ни одна роженица так и не получила пакет малыша. Сначала тогдашний губернатор Александр Куць заявил, что не будет подписывать договор на получении «бэби-боксов» из-за коррупционной составляющей. Позже дело попало на рассмотрение Генеральной прокуратуры, которая открыла уголовное производство. В итоге Донецкая область оказалась единственной в стране, где пакеты не выдавались.

Теперь, как объяснил председатель ДонОВГА Павел Кириленко, принятое наконец решение позволит в сжатые сроки рассчитаться с роженицами. Для этого министерство внесет изменения в законодательные акты. И средства поступят в виде субвенции из государственной казны. Областная власть, в свою очередь, проконтролирует их распределение.

Отметим, что с сентября 2018-го в области родились 10762 малыша. Но, к сожалению, компенсации за пакет получат не все семьи. На сегодняшний день достигнуто соглашение по тем мамочкам, которые родили детей в 2019 году, начиная с 1 января. Как быть с детьми, рожденными в сентябре-декабре 2018-го, пока неясно.

- Донецкая областная госадминистрация настаивает на том, что компенсацию должны получить все мамочки, которым она положена. Но пока имеем то, что имеем, - говорит губернатор.

В свою очередь, Олег Коваль обещает, что министерство в ближайшее время предложит выход из ситуации. Возможно, в следующем году пилотный проект распространится на всю страну. И мамочки смогут выбирать как получить подарок от правительства - «живыми деньгами» или «бэби-боксом».

Добавим, что на разработку механизма выплаты денежной компенсации нужно время. Поэтому, по словам Павла Кириленко, заявления от женщин, родивших в нынешнем году, УСЗН начнет принимать лишь в ноябре.