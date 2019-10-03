Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

|3 октября 2019
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Славянский исполком запустил процедуру регуляторного акта по принятию новых тарифов на проезд в городском электротранспорте. Первый раунд консультаций с общественностью состоялся 27 сентября. Ни одного представителя общественности на мероприятии не было.
Хотя объявление о слушаниях было опубликовано на сайте горсовета за сутки до запланированной даты, на публику оно не сработало. К 14:00 в большом зале исполкома оказалось примерно два десятка людей - исключительно чиновников и журналистов.
Отсутствие общественности, впрочем, намерений провести с ней консультации не отменило. Председательствовавший на собрании заместитель городского головы Андрей Секлецов зачитал фабулу развития событий - начиная от принятия новых тарифов весной до недавней отмены этого решения по предписанию административного суда. Напомним, что этим же предписанием суд рекомендовал городской власти пройти процедуру регуляторного акта.
Выступление заммера продолжил руководитель троллейбусного управления Сергей Иванченко. Он сообщил, что уменьшение стоимости проезда очень усложнило экономику предприятия. Из-за отмены решения о поднятии тарифов СТРу недополучило за месяц порядка 240 тыс. грн. Кроме того, за последнее время себестоимость пассажироперевозок, по его словам, возросла, что еще больше усугубляет ситуацию.
Продолжить собрание должны были вопросы и предложения общественности. Но поскольку таковая в зале отсутствовала, на озвученную в микрофон просьбу высказываться никто не ответил. На том собрание и закончилось.
Что касается обязательных для регуляторного акта общественных слушаний, они будут продолжаться месяц. В течение этого времени будет проведено еще несколько консультаций. Придут ли на них горожане, покажет ближайшее будущее. Добавим, что результаты таких слушаний носят рекомендательный характер.
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Комментарии к статье «Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности»
Славянский исполком запустил процедуру регуляторного акта по принятию новых тарифов на проезд в городском электротранспорте. Первый раунд консультаций с общественностью состоялся 27 сентября. Ни одного представителя общественности на мероприятии не было.