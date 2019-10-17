Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

30 сентября 1913 года на борту английского парохода «Дрезден», выполнявшего рейс из Бельгии в Англию, произошло чрезвычайное происшествие - исчез один из пассажиров. Последний раз его видели в 10 вечера, а уже в 6.15 утра каюта оказалась пустой. Все личные вещи: золотые часы, багаж и даже пижама лежали на своих местах.

Расследование

Пароход обыскали. Безрезультатно. Положение осложнялось тем, что исчезнувший пассажир был известным во всем мире изобретателем Рудольфом Дизелем.

Изобретатель Рудольф Дизель имел неоднозначную репутацию. Одни считали его гениальным инженером, который разработал идеальный мотор. Другие – плагиатором. Уверяли, что идею своего изобретения он украл. Третьи – не сомневались, что история с его исчезновением - рекламный трюк. А сам изобретатель рано или поздно объявится. Однако Рудольфа Дизеля больше никто никогда не видел.

Происшествием на пароходе занялась английская полиция. Никто не сомневался, что изобретатель утонул в водах пролива Ла-Манш. Но что стало причиной его смерти? Возможно, Дизель, выпив лишнего, вышел на свежий воздух и случайно упал за борт? Однако капитан настаивал, что случайно упасть за борт на его судне из-за высоты перил невозможно. К тому же свидетели показали, что Дизель к спиртному был равнодушен.

Семья

Рудольф Дизель родился в семье немецких эмигрантов, обосновавшихся в Париже. Отец - владелец небольшой переплетной мастерской. Мать – домохозяйка. Родители отправляют 12-летнего сына к родственникам в Германию. Отец надеялся, что смышленый Рудольф быстро выучится, начнет работать и станет помогать семье материально.

Он не зря возлагал на Рудольфа большие надежды. Тот обладал уникальными способностями к точным наукам. Первым это заметил немецкий дядя, профессор математики Кристоф Барникель , который жил в Баварском городке Аугсбурге.

Он и натолкнул Рудольфа на то, чтобы заниматься инженерной деятельностью после реального училища, по окончании которого Рудольф поступил в техническую школу Аугсбурга. А через два года его без экзаменов перевели в высшую техническую школу в Мюнхене. Более того - назначили государственную стипендию в 500 марок.

Инженер Дизель

В январе 1880 года Рудольф Дизель с отличием сдал выпускные экзамены и получил диплом инженера. Он точно знал, чем займется в будущем. Из всех направлений в физике его привлекала термодинамика. В частности, идеи французского инженера Сади Карно, который теоретически обосновал создание теплового двигателя, способного использовать энергию сгоревшего топлива. Ведь в то время в промышленности применялись исключительно паровые двигатели, кпд которых не превышал 10%. То есть 90% энергии, выделенной при сгорании топлива, просто уходила в никуда. Кроме того, паровые машины были очень громоздкими. Зрела необходимость создания компактного двигателя. И в принципе таким двигателем является двигатель внутреннего сгорания.

Двигатель внутреннего сгорания был изобретен немецким инженером-самоучкой Николаусом Отто в 60-х годах 19-го века. Однако его коэффициент полезного действия составлял не больше 20%. Дизель поставил перед собой задачу создать идеальный тепловой двигатель с КПД не менее 50-70%%. Вот только заниматься чистой наукой у Дизеля не было возможности. Ведь он по-прежнему считался главным кормильцем семьи. Дизель принял предложение изобретателя аммиачного холодильника профессора Карла фон Линде возглавить филиал его фирмы в Париже.

На заводе Фон Линде Дизель проработал почти 10 лет. Поначалу его все устраивало. Зарплата, возможность самореализации. Он даже получил французский патент на машину по изготовлению льда.

Наладилась и личная жизнь. В ноябре 1883 года он привез из Мюнхена жену – 23-х летнюю Марту Луизу Флаше. Вскоре один за другим в семье родились трое малышей. Вот только реализовать свою мечту никак не удавалось. Он чувствовал, что топчется на месте.

Озарение

Идея пришла внезапно. Это произошло в Аугсбурге, куда Дизель приехал по делам.

В тот день шел сильный дождь. Рудольф решил переждать стихию, заскочив в местный музей. Рассматривая экспонаты, обратил внимание на воздушную зажигалку, изготовленную неизвестным мастером 19-го века. Это был цилиндр из стекла и поршня. Принцип работы чрезвычайно прост. Фитиль, находившийся внутри, воспламенялся от сжатия воздуха. И в этот момент Дизеля осенило. А что, если использовать этот принцип в своем новом двигателе? Ведь теоретически топливо тоже может нагреваться от температуры сжатого воздуха. Идея была проста и гениальна. Теперь ее следовало теоретически обосновать. На это ушло четыре года. В феврале1892 года Рудольф Дизель подал заявку на изобретение нового рационального двигателя в Берлинское патентное бюро. Через год заявка была оформлена. И Дизель получил патент №67207 В заявке в качестве топлива была указана каменноугольная пыль. И это как нельзя лучше подходило для экономики Германии, где было много залежей угля.

Гениальное изобретение или утопия

Дизелю удалось найти инвестора для создания экспериментального экземпляра двигателя. Финансировать проект согласился промышленный концерн Круппа. Первый опытный двигатель при запуске взорвался. Дизель, который находился рядом, чуть не пострадал. Новый двигатель. И вновь неудача. Во время работы машина перегревалась так сильно, что в ней прогорал поршень и ломались клапанные пружины. И тогда Дизель кардинально пересмотрел конструкцию. Поменял топливо: вместо угольной пыли – керосин. Снабдил мотор водяной рубашкой для охлаждения. Двигатель заработал, но всего на одну минуту.

Работа продолжалась три года. Инвесторы уже хотели разорвать с ним контракт. Но в канун 1897 года инженер продемонстрировал им новый - третий по счету двигатель, который работал уже семнадцать дней. Это была трехметровая махина, которая весила пять тонн и делала 172 оборота в минуту. Развивала мощность в 20 лошадиных сил. Но самое главное - КПД нового двигателя составил 22,2%. Вдвое больше, чем у паровой машины. Он осуществил принципиально новый подход. Впустил сжатый воздух. И через форсунки впрыскивал топливо.

В очередь за новинкой выстроились воротилы бизнеса. Первыми патент Дизеля купили братья Зульцер. Они выпускали в Швейцарии паровые двигатели и холодильные установки. Затем немецкая фабрика газовых моторов Дойц. Изобретением заинтересовались в Англии, Америке. На Дизеля пролился золотой дождь. Он получил первый миллион от пивного короля Америки Адольфуса Буша.

Еще одно соглашение, которое назвали сделкой века, было заключено 14 февраля 1898 года с Нобелем. За лицензию, дающую право на производство дизельных моторов, Нобель заплатил 800 тысяч марок. Дизель купил для семьи роскошную виллу в Мюнхене и дорогой автомобиль. Он хотел, чтобы у семьи было все.

Неудачи

Но через год его ждали первые неприятности. Фирма Дойц расторгла с ним контракт. С помощью экспертов они доказали, что двигатель не работает у них на фирме. Пришлось приспосабливать двигатель под работу на рапсовом масле. В 1900 году этот мотор получил гран-при на всемирной выставке в Париже. Теперь даже те, кто сомневался в перспективах этого изобретения, поверили в его потенциал.

Но Дизель мечтал, чтобы его двигатели были использованы на автомобилях.

Месть магнатов

А вот кому Дизель действительно перешел дорогу, так это немецким угольным промышленникам. Ведь изначально он обещал, что его конструкция будет работать на угольной пыли. А в результате перевел свой двигатель на керосин – продукт нефти. В мире спрос на уголь с каждым годом падал. Цены на нефть, месторождений которой не было в Германии, наоборот росли. Промышленники стали использовать продукт сырой нефти, гораздо более дешевый и доступный, чем керосин. Эти усовершенствованные моторы пользовались в Европе повышенным спросом. А угольные короли не могли простить свои финансовые потери. Именно с их подачи в 1912 году в прессе была развернута кампания против изобретателя.

К этому времени финансовые дела Дизеля оставляли желать лучшего.

Дизель пытался искать новые источники дохода. Ездил по миру с лекциями, давал консультации. В Америке познакомился с Томасом Эдисоном, который в США получил более тысячи патентов. Эдисон был в восторге от Дизеля. А еще в США Дизель встретился с крупными промышленниками, которые сделали ему выгодные предложения. Но он не принял их и рвался домой.

Хотя на родине его ждали суды. Они измотали изобретателя. За свое изобретение ему же приходилось платить другим. На нервной почве его стали преследовать головные боли. Началась бессонница. Жена уговорила его уехать в Италию лечиться. У Рудольфа начались признаки психического расстройства. Он был на грани нервного срыва. В конце лета 1913 года его ждал новый удар. В стране случился финансовый кризис. Пришлось заложить свой дом и рассчитать прислугу. Дизель судорожно пытался заработать деньги. Поэтому, когда ему предложили должность консультанта на английском заводе моторов, он согласился на роковую переправу через Ла-Манш .

30 сентября 1913 года Рудольф Дизель исчез с парохода. Как было на самом деле, увы, до сих пор не знает никто. Но эта тайна вовсе не умаляет заслуг Дизеля перед человечеством. О его значении в истории говорит уже факт, что это имя стали писать с маленькой буквы. Он стал просто двигатель.