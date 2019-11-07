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Фотофакт

Классификация вандализма

Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры

Павел Коротенко
7 ноября 2019 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
1 ноября во дворе ООШ №16 открылся веревочный парк "Лазанка" - один из проектов-победителей этого года. В 2020-м школы, детсады и другие коммунальные учреждения к участию в конкурсе допускаться уже не будут.

Городская программа "Бюджет участия Славянска" постепенно меняет формат, адаптируя его к местным реалиям. На проходившем 5 ноября заседании координационного совета обсуждались нововведения, которые будут внедряться в 2020 году.

Главный вопрос заключался в том, как создать конкурентные условия для периферийных районов города. Двухлетний опыт реализации программы показывает, что конкурировать в сборе голосов за свой проект с центральными и спальными районами частный сектор не может. Ведь провести информационную кампанию в многоквартирном доме намного легче, чем охватить ею несколько улиц частной застройки. И поскольку победа в конкурсе обеспечивается максимальным количеством голосов, отдаленным районам сложнее собрать группу поддержки. 

В итоге жители этих районов теряют желание тратить силы и время на участие в "Бюджете участия", ведь шансов на победу  у них изначально меньше. В этом году, напомним, с периферии не поступило ни одной заявки, в прошлом было 8.

Для избежания такой диспропорции соискателей решили разделить на три категории: отдаленные районы, общегородские и локальные проекты. Таким образом славянцы смогут голосовать не один раз а три - отдельно по каждой категории. 

Довольно острые дискуссии возникли по поводу того, в каких пропорциях разделить между этими категориями выделяемые на программу средства. В 2020 году общая сумма, предположительно, должна составить 1 млн. грн. 

В черновом варианте члены координационного совета сошлись на том, что на периферию отдадут 300 тыс. грн (на 2 проекта). Такую же сумму предоставят для реализации одного локального (многоквартирного) проекта. На "общегородскую" категорию пойдет 400 тыс. грн, с условием, что этот проект действительно станет "фишкой" Славянска. 

В качестве примера приведем проект 2018 года "SMART-CITY" или заявку от 2019 года на реконструкцию самолета на ул. Добровольского. Ни один из них конкурс, увы, не прошел.

За два года проявился еще один нюанс, с котором уже столкнулись города, где "Бюджет участия" начал работать раньше. Состоит он в том, что по мере реализации программы появляются "сильные" соискатели. Разобравшись в механизме программы и отработав правильный алгоритм действий, они начинают систематически выигрывать конкурс. 

В Славянске, к примеру, второй раз наибольшее количество голосов собрал проект стерилизации бездомных животных. Оптимальным решением было бы "переложить" это направление на другие профильные программы горсовета и тем самым исключить данный пункт из конкурса на следующий год. Это упростило бы задачу менее опытным участникам. Но такое решение могут утвердить только депутаты.

Еще один проблемный аспект - дата старта программы. В текущем году "Бюджет участия" начался в феврале. Однако к сегодняшнему дню реализована только половина проектов. Учитывая, что с запланированным увеличением смет на проекты-победители придется задействовать тендерные процедуры, времени на реализацию потребуется еще больше. Поэтому "Бюджет участия Славянска - 2020", по мнению координационного совета, нужно "запускать" сразу после новогодних праздников.

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Комментарии к статье «Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры»

Городская программа "Бюджет участия Славянска" постепенно меняет формат, адаптируя его к местным реалиям. На проходившем 5 ноября заседании координационного совета обсуждались нововведения, которые будут внедряться в 2020 году.

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