Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры

|7 ноября 2019
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Городская программа "Бюджет участия Славянска" постепенно меняет формат, адаптируя его к местным реалиям. На проходившем 5 ноября заседании координационного совета обсуждались нововведения, которые будут внедряться в 2020 году.
Главный вопрос заключался в том, как создать конкурентные условия для периферийных районов города. Двухлетний опыт реализации программы показывает, что конкурировать в сборе голосов за свой проект с центральными и спальными районами частный сектор не может. Ведь провести информационную кампанию в многоквартирном доме намного легче, чем охватить ею несколько улиц частной застройки. И поскольку победа в конкурсе обеспечивается максимальным количеством голосов, отдаленным районам сложнее собрать группу поддержки.
В итоге жители этих районов теряют желание тратить силы и время на участие в "Бюджете участия", ведь шансов на победу у них изначально меньше. В этом году, напомним, с периферии не поступило ни одной заявки, в прошлом было 8.
Для избежания такой диспропорции соискателей решили разделить на три категории: отдаленные районы, общегородские и локальные проекты. Таким образом славянцы смогут голосовать не один раз а три - отдельно по каждой категории.
Довольно острые дискуссии возникли по поводу того, в каких пропорциях разделить между этими категориями выделяемые на программу средства. В 2020 году общая сумма, предположительно, должна составить 1 млн. грн.
В черновом варианте члены координационного совета сошлись на том, что на периферию отдадут 300 тыс. грн (на 2 проекта). Такую же сумму предоставят для реализации одного локального (многоквартирного) проекта. На "общегородскую" категорию пойдет 400 тыс. грн, с условием, что этот проект действительно станет "фишкой" Славянска.
В качестве примера приведем проект 2018 года "SMART-CITY" или заявку от 2019 года на реконструкцию самолета на ул. Добровольского. Ни один из них конкурс, увы, не прошел.
За два года проявился еще один нюанс, с котором уже столкнулись города, где "Бюджет участия" начал работать раньше. Состоит он в том, что по мере реализации программы появляются "сильные" соискатели. Разобравшись в механизме программы и отработав правильный алгоритм действий, они начинают систематически выигрывать конкурс.
В Славянске, к примеру, второй раз наибольшее количество голосов собрал проект стерилизации бездомных животных. Оптимальным решением было бы "переложить" это направление на другие профильные программы горсовета и тем самым исключить данный пункт из конкурса на следующий год. Это упростило бы задачу менее опытным участникам. Но такое решение могут утвердить только депутаты.
Еще один проблемный аспект - дата старта программы. В текущем году "Бюджет участия" начался в феврале. Однако к сегодняшнему дню реализована только половина проектов. Учитывая, что с запланированным увеличением смет на проекты-победители придется задействовать тендерные процедуры, времени на реализацию потребуется еще больше. Поэтому "Бюджет участия Славянска - 2020", по мнению координационного совета, нужно "запускать" сразу после новогодних праздников.
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• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
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• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
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• Букмекерская контора с большим набором возможностей
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• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
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• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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Комментарии к статье «Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры»
Городская программа "Бюджет участия Славянска" постепенно меняет формат, адаптируя его к местным реалиям. На проходившем 5 ноября заседании координационного совета обсуждались нововведения, которые будут внедряться в 2020 году.