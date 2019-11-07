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Фотофакт

Классификация вандализма

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

Светлана Вьюниченко
7 ноября 2019 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Введение мультипрофильного питания в школьных столовых Славянска снова откладывается. Пока, как объяснил начальник отдела образования Игорь Рублевский (на фото)р6, - до нового бюджетного года.

Напомним, что новый подход к питанию в украинских школах был анонсирован как одна из новаций отечественной системы образования. Его ввели с подачи кулинарного эксперта, победителя передачи «Мастер шеф», выпускника французской школы кулинарии Le Cordon Bleu Евгения Клопотенко. После нескольких лет кропотливой работы и исследований он издал сборник рецептов для школьных столовых. В него вошли 110 блюд. 

Среди них, кроме привычных салата из свеклы, тушеной курицы и борща, есть салат «Табуле», кебаб, суп авголемоно. Из гарниров, наряду с картошкой пюре - морковное пюре с имбирем, ньокки с полентой. На десерт - бланманже и пудинг. В отдельном разделе - полтора десятка соусов. 

Автор уверяет, что все блюда - в рамках обычного школьного бюджета. Для их приготовления используют самые простые продукты. Только их по-другому обрабатывают. Главное же изменение состоит в том, что обед школьникам будут предлагать в виде шведского стола. И дети сами смогут выбрать, что им есть.

Городское руководство отреагировало на идею позитивно. Планировалось, что уже со второй учебной четверти в некоторых пилотных школах Славянска детей будут кормить «по Клопотенко». Школы собирались выбрать по наличию нового кухонного оборудования.

Но, как выяснилось, действительность пошла в разрез с ожиданиями. Несмотря на заверения в том, что новое меню не потребует дополнительных затрат, вложиться в бюджет, по словам Игоря Рублевского, не получается.

- Для приготовления новых блюд действительно используются несложные продукты. Но - другие, не те, что горсовет закупил для школ. Например, будут нужны лимоны, макароны твердых сортов, куриное филе, пропаренный рис. Продукты мы закупаем по тендеру, который играется в начале календарного года. В октябре найти средства для нового меню не представляется возможным, - говорит начальник гороо. 

В соседнем Краматорске действует другая система школьного питания. Там этим занимается отдельное частное предприятие, которое готовит для всех учебных заведений, а потом развозит по ним горячие обеды. Поскольку оно не является коммунальной структурой, смогло перераспределить средства и ввести новацию. 

Но, как показала практика соседей, за мультипрофильное питание для своих детей родителям придется доплачивать.

- Дети в школах у нас сейчас питаются на 10 грн. В Краматорске цена школьного обеда составляет 13,9 грн в день. И там к этой сумме пришлось добавить 10 грн. В итоге получилось 23,9 грн, - объясняет чиновник. 

Но даже в этом случае речь идет не о полном рецептурной сборнике, изданном Клопотенко, а лишь о некоторых блюдах из него. 

На данный момент, как объяснили в гороо, горячими обедами в Славянске обеспечены около 40% школьников. Надо понимать, что почти весь этот показатель дает младшая школа, ученики которой питаются бесплатно, за счет местной казны, и льготники, тоже обеспеченные бесплатным питанием. Начиная со среднего звена, школьники редко покупают в столовой полноценный обед. Краткий опрос показал, что, как правило, таких детей набирается от 2 до 7 на класс из 30-ти человек. 

А «кормить по Клопотенко» в Славянске собираются как раз средние и старшие классы. Как рассчитать количество тех, кто захочет есть в школе, если блюда станут вкуснее и у детей появится выбор? Эта задача сейчас и стоит перед отделом образования. 

Реализовать ее постараются во втором полугодии, когда будут отыграны новые тендеры на поставку продуктов в школьные столовые. 

Добавим, что сам Евгений Клопотенко главное препятствие во внедрении мультипрофильного питания видит в другом. По его мнению, повара, которые 40 лет готовили манную кашу, вряд ли захотят переучиваться. И здесь, говорит он, в дело должен вступить родительский контроль. Неравнодушная общественность должна продавить новое меню в школьных столовых.

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Комментарии к статье «Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут»

Введение мультипрофильного питания в школьных столовых Славянска снова откладывается. Пока, как объяснил начальник отдела образования Игорь Рублевский (на фото)р6, - до нового бюджетного года.

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