Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Вопросы без ответов

По определению форум должен был предусматривать обмен мнениями и дискуссию. По факту же он больше походил на презентацию. Причем - с очень ограниченным временем, отведенным на вопросы.

Складывалось впечатление, что вопросы на форму в принципе не поощрялись. Так, единственным мероприятием для прессы за два дня стал брифинг премьер-министра Алексея Гончарука. Но и на него отвели лишь 20 минут. Журналисты были разные, в том числе - иностранные. А синхронный перевод отсутствовал. В итоге последовательный занял половину отпущенного времени. Его не хватило даже на вопросы журналистов из Донецкого региона, аудитория которых являлась конечным потребителем инвестиций, о которых и шла речь в Мариуполе.

Целевая аудитория - кто вы?

Хотя, говоря откровенно, целевой аудиторией RE:think. Invest in Ukraine были отнюдь не жители Донетчины, а дипломаты, донорские организации и потенциальные инвесторы. У них, по мнению организаторов, впечатления от мероприятия остались положительные. Важна, например, такая деталь. До этого руководство иностранных компаний запрещало своим сотрудникам посещать Донбасс из-за повышенной опасности. Форум в Мариуполе в этом смысле стал прорывом. Свою роль сыграло и разведение войск в Золотом, приуроченное к этой дате несмотря на продолжающиеся обстрелы. Иностранцы чувствовали себя причастными «к историческому моменту установления мира».

Чего удалось достичь, так это подписания меморандумов. Их было подписано целых 12. Станут ли они отправной точкой для вливания денег в экономику региона - покажет время. Не стоит забывать, что Украина не началась с новой власти (хотя эта мысль прослеживалась у некоторых спикеров от правительства). До 2019 года в восстановление региона иностранные партнеры вложили более 1,52 долларов. Насколько продуктивно и прозрачно использовались эти средства - другой вопрос.

Касается Славянска

Среди массы заявленных проектов непосредственно Славянска касался один - восстановление содового завода. На исполнение этой «хотелки» инвесторы должны дать 300 млн долларов.

Напомним, что тема возрождения содового завода активно муссировалась в городе пару лет назад. Тогда харьковский государственный научно-исследовательский и проектный институт основной химии «НИОхим» разработал проект восстановления предприятия. По оценкам специалистов, это могло дать Славянску около 1,5 тыс. рабочих мест. Предложение вызвало энтузиазм среди славянских специалистов. Тем более, что на сегодняшний день предприятия по выпуску каустической соды в Украине нет. После оккупации Крыма закупать этот продукт приходится за границей.

Однако в городе до сих пор отсутствует необходимая градостроительная документация. А по поводу завода до сих пор не завершена процедура банкротства. Согласятся ли инвесторы вкладывать деньги ан таких условиях - вопрос риторический.

Выделялся на форуме и масштабный проект от «Воды Донбасса». Кто-то из независимых экспертов называет его «черной дырой». Но глава ДонОГА Павел Кириленко акцентировал внимание на том, что для Донецкой области модернизация системы водоснабжения - самая насущная проблема.

- Для полной модернизации компании «Вода Донбасса» мы разработали четкий план-стратегию. Учли все аспекты - от обновления существующей инфраструктуры до развития альтернативных источников и создания буфера энергонезависимости путем создания ветряных станций и установки солнечных батарей. Для осуществления задуманного нам нужны инвестиции. Надеемся, что потенциальные инвесторы нас услышали, - сказал губернатор.

Для славянцев в Краматорске

Опосредовано касался Славянска и проект постройки в Краматорске областной многопрофильной больницы на 277 млн евро. Она запланирована как ультрасовременный комплекс с мощным оборудованием и штатом в 1 тыс сотрудников. Располагаться больница должна в мкр-не Лазурный и состоять из нескольких корпусов.

Отметим, что идея строительства больницы в Краматорске, как и восстановления завода в Славянске, не нова. Весной нынешнего года о ней говорил предыдущий губернатор Александр Куць. Причем речь тогда шла об уже готовом проекте. Он даже был выставлен на Совете регионального развития в том же Мариуполе. Правда, годом ранее, когда разрабатывался эскизный проект, речь шла о сумме в 150 млн евро.

При этих масштабах проект аэропорта в Краматорске всего за 31 млн евро смотрится как-то бедно.

«Чапаев и пустота»

Отметим, что серьезные эксперты в реальность заявленных идей верят лишь в одном случае - если в роли инвестора выступит государство. То, что сюда зайдут иностранные инвестиции - именно инвестиции, а не кредиты или помощь - они даже не рассматривают.

«Думаю, любой инвестор, который все же рискнет просмотреть этот парад огромных цифр бедной, но очень перспективной и духовно богатой страны, с замечательными людьми сотворившими все это, подумает не об инвестициях, а о проблемах. Фантазиях, проблемах и отсутствии денег», - говорит представитель организации «Центр развития будущего», сооснователь компании «Ферма 3Д», краматорчанин Сергей Гаков. Весь форму от описал фразой «Чапаев и пустота»

«Можно провести кучу инвестиционных форумов. Призывать всех и вся инвестировать в Донбасс. Но никакого результата это не даст.

Ведь «Donetsk region» будет у всех прочно ассоциироваться с войной. А война и масштабные инвестиции - вещи несовместимые». Это мнение учредителя Харьковского антикоррупционного центра Игоря Черняка.