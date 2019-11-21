Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»

|21 ноября 2019
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На заседании коллегии Славянского района, которая проходила 20 ноября, рассматривался вопрос о выплате заработной платы на действующих предприятиях. Докладывал по теме начальник управления соцзащиты населения Славянской РГА Артур Жариков (на фото).
По словам чиновника, самым проблемным экономически активным предприятием Славянского района является ЧАО «Донрыбкомбинат». Задолженность по зарплате здесь сохраняется на протяжении всего года. На 1 октября ее сумма составляла 1,5 млн грн, однако к концу месяца за счет реализации готовой продукции работникам удалось выплатить почти полмиллиона гривен. Непогашенными для 93 работников предприятия остаются долги за апрель-август текущего года.
Усугубляет ситуацию, отметил Артур Жариков, то, что руководитель «Донрыбкомбината» на заседания районной и областной комиссий по погашению задолженности не является, а предоставленный им график выплат не соблюдается. На обращение Славянской РГА о внеплановой проверке ЧАО «Донрыбкомбинат» в главном управлении Гоструда пообещали применить к должнику все необходимые меры.
Что касается общей ситуации по району, то к середине лета уровень средней заработной платы составил 12 тыс. грн. Это в 2,4 раза больше программных показателей и в 2,9 раза больше установленного государством минимального уровня.
Превышен план и по созданию новых рабочих мест – вместо предполагавшихся 120-ти, создано 233. Из них 115 – на предприятиях, 118 – за счет регистрации физических лиц-предпринимателей и договоров найма. Данная информация коррелируется с прозвучавшими в следующем докладе данными отдела государственной регистрации, где указано, что за 10 месяцев 2019 года в районе стало больше на 5 ФОПов и 7 юридических лиц.
О выполнении региональной целевой программы развития физической культуры рассказывал начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта Иван Костянецкий. Его доклад сопровождался слайдами, иллюстрирующими мероприятия по привлечению жителей района к занятиям спортом, а также достижения спортсменов Славянского района на соревнованиях районного, областного и всеукраинского уровня. Непосредственно отделом в 2019 году среди разных категорий населения было проведено 48 соревнований. На выполнение программы в этом году потрачено 99 тыс. грн, а на приобретение спортивного инвентаря – 22 тыс. грн.
Затронув экономический аспект развития спорта, Иван Костянецкий обратился к присутствовавшим в зале руководителям сельских и поселковых советов с просьбой увеличить финансирование «физкультурной» сферы. Ибо спортивная инфраструктура требует не только развития, но обновления уже существующей базы.
На двух объектах - площадках с искусственным покрытием в Былбасовке и Дмитриевке - докладчик остановился отдельно. В первом случае прилегающая к площадке территория спланирована так, что дождевые воды наносят на нее грунт. Кроме того, необходимо оборудовать объект системой освещения – это даст возможность проводить тренировки и вечернее время. В Дмитриевке проблема менее серьезна, здесь необходимо всего лишь заменить ограждение. Но до выполнения этих работ из соображений безопасности проводить на площадке занятия запрещено.
Пожелания чиновника были внесены в проект решения. Туда же добавили пункт о возможном привлечении к реализации программы внебюджетных средств.
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• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
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• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
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• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
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• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
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Комментарии к статье «Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»»
На заседании коллегии Славянского района, которая проходила 20 ноября, рассматривался вопрос о выплате заработной платы на действующих предприятиях. Докладывал по теме начальник управления соцзащиты населения Славянской РГА Артур Жариков (на фото).