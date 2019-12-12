Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год

На состоявшемся 11 декабря заседании коллегии Славянского района рассматривались три основных вопроса. Самым продолжительным был доклад начальницы финансового управления райгосадминистрации Ирины Петровой (на фото). Она озвучила главные показатели районного бюджета на следующий год.

Как следует из доклада, объем доходов районного бюджета в 2020 году прогнозируется в сумме 114,2 млн грн. При этом общий фонд определен в размере 113,8 млн грн, из которых 26 млн грн планируется получить за счет налогов с доходов физических лиц и 87,8 млн грн – за счет межбюджетных трансфертов. В данной категории учтены целевые дотации и субвенции из государственного и областного бюджетов на выполнение действующих программ, а также поступления из бюджетов объединенных территориальных громад. Специальный фонд прогнозируемо составит 469,7 тыс. грн, в том числе 334,3 тыс. грн предполагается получить в виде платы за предоставляемые бюджетными учреждениями услуги и 135,4 тыс. грн – плата за аренду имущества бюджетных учреждений.

Что касается расходов, то в следующем году, по оценке специалистов, они сократятся на 23,7 %. Дефицит средств, в частности, ожидается в сфере образования. Это связано с тем, что фактическая наполняемость в школах района меньше, чем в расчетных показателях Минфина, и составляет 14 учащихся на 1 класс (нужно 15). При этом количество ставок педагогических работников в районной системе образования – 171,25, что на 12,65 ставок превышает министерские нормативы. Потребность в заработной плате на эти, не учтенные образовательной субвенцией ставки, составляет почти 1,5 млн грн.

Добавим, что, как и ранее, в будущем бюджетном году субвенция из государственного бюджета (29,8 млн грн) пойдет исключительно на зарплату педагогов, включая начисления. На оплату работы обслуживающего персонала и другие расходы по содержанию общеобразовательных школ из местного бюджета планируется выделить 1,6 млн грн, что на 1,2 млн грн больше показателя 2019 года.

Не вполне определена финансовая ситуация и в сфере здравоохранения. Дело в том, что с 1 апреля следующего года коммунальные учреждения «вторички» должны присоединиться к государственной программе медицинских гарантий. В результате целевая субвенция из госбюджета поступит в размере 3,3 млн грн, а это на 73,2 % меньше необходимой суммы. Со 2 квартала, как предполагается, средства на обеспечение предусмотренных программой гарантий будут поступать из Национальной службы здоровья Украины. Плата за коммунальные услуги и энергоносители для учреждений здравоохранения в проекте районного бюджета учтена в полном объеме, до конца 2020 года.

В то же время повышаются расходы на культуру и спорт. По первой позиции расчетный показатель увеличен на 595 тыс. грн, по второй – на 180 тыс. грн. Финансирование сферы социальной защиты населения уменьшится на 587 тыс. грн, раздел «другие сферы» сокращен на 5 млн грн. Общий объем расходов на обеспечение работы органов местного самоуправления в следующем году обозначен суммой 7,2 млн грн, из которых 5,6 млн грн пойдут на оплату труда чиновников.

Отдельным пунктом на заседание коллегии был вынесен вопрос об обеспечении лекарственными препаратами и продуктами питания граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. О ходе выполнения профильного распоряжения главы Славянской РГА докладывали руководители Славянской ЦРЛ и Центра первичной медико-санитарной помощи Славянского районного совета. Приняв к сведению прозвучавшую информацию, коллегия рекомендовала докладчикам активизировать профилактическую работу с населением и обеспечить повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, оказывающих медпомощь в сфере редких заболеваний.