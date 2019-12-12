Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год

|12 декабря 2019
|Просмотров: 31
|
На состоявшемся 11 декабря заседании коллегии Славянского района рассматривались три основных вопроса. Самым продолжительным был доклад начальницы финансового управления райгосадминистрации Ирины Петровой (на фото). Она озвучила главные показатели районного бюджета на следующий год.
Как следует из доклада, объем доходов районного бюджета в 2020 году прогнозируется в сумме 114,2 млн грн. При этом общий фонд определен в размере 113,8 млн грн, из которых 26 млн грн планируется получить за счет налогов с доходов физических лиц и 87,8 млн грн – за счет межбюджетных трансфертов. В данной категории учтены целевые дотации и субвенции из государственного и областного бюджетов на выполнение действующих программ, а также поступления из бюджетов объединенных территориальных громад. Специальный фонд прогнозируемо составит 469,7 тыс. грн, в том числе 334,3 тыс. грн предполагается получить в виде платы за предоставляемые бюджетными учреждениями услуги и 135,4 тыс. грн – плата за аренду имущества бюджетных учреждений.
Что касается расходов, то в следующем году, по оценке специалистов, они сократятся на 23,7 %. Дефицит средств, в частности, ожидается в сфере образования. Это связано с тем, что фактическая наполняемость в школах района меньше, чем в расчетных показателях Минфина, и составляет 14 учащихся на 1 класс (нужно 15). При этом количество ставок педагогических работников в районной системе образования – 171,25, что на 12,65 ставок превышает министерские нормативы. Потребность в заработной плате на эти, не учтенные образовательной субвенцией ставки, составляет почти 1,5 млн грн.
Добавим, что, как и ранее, в будущем бюджетном году субвенция из государственного бюджета (29,8 млн грн) пойдет исключительно на зарплату педагогов, включая начисления. На оплату работы обслуживающего персонала и другие расходы по содержанию общеобразовательных школ из местного бюджета планируется выделить 1,6 млн грн, что на 1,2 млн грн больше показателя 2019 года.
Не вполне определена финансовая ситуация и в сфере здравоохранения. Дело в том, что с 1 апреля следующего года коммунальные учреждения «вторички» должны присоединиться к государственной программе медицинских гарантий. В результате целевая субвенция из госбюджета поступит в размере 3,3 млн грн, а это на 73,2 % меньше необходимой суммы. Со 2 квартала, как предполагается, средства на обеспечение предусмотренных программой гарантий будут поступать из Национальной службы здоровья Украины. Плата за коммунальные услуги и энергоносители для учреждений здравоохранения в проекте районного бюджета учтена в полном объеме, до конца 2020 года.
В то же время повышаются расходы на культуру и спорт. По первой позиции расчетный показатель увеличен на 595 тыс. грн, по второй – на 180 тыс. грн. Финансирование сферы социальной защиты населения уменьшится на 587 тыс. грн, раздел «другие сферы» сокращен на 5 млн грн. Общий объем расходов на обеспечение работы органов местного самоуправления в следующем году обозначен суммой 7,2 млн грн, из которых 5,6 млн грн пойдут на оплату труда чиновников.
Отдельным пунктом на заседание коллегии был вынесен вопрос об обеспечении лекарственными препаратами и продуктами питания граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. О ходе выполнения профильного распоряжения главы Славянской РГА докладывали руководители Славянской ЦРЛ и Центра первичной медико-санитарной помощи Славянского районного совета. Приняв к сведению прозвучавшую информацию, коллегия рекомендовала докладчикам активизировать профилактическую работу с населением и обеспечить повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, оказывающих медпомощь в сфере редких заболеваний.
12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
• Депутаты дали деньги на новый водовод
• На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен
• Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков
• Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год
• Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе
• Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом
• В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды
• Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас
11 декабря 2019
• Злата Дячук завоевала «серебро»
• Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград
• В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо
• Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе
5 декабря 2019
• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Кредит онлайн: основные преимущества финансовой сделки
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
— 12 декабря 2019 —
В Славянске планируют поднять цены на питание в дошкольных учреждениях. Эта информация прозвучала 10 декабря на пресс-конференции городского головы Вадима Ляха.
— 12 декабря 2019 —
На заседании славянского исполкома начальник управления соцзащиты населения Елена Алехина (на фото) отчиталась о выполнении городской профильной программы за 2015-2019 годы.
— 5 декабря 2019 —
В бюджете Украины на будущий год имеется несколько нюансов относительно социальных выплат. Журналисты «ТВ плюс» разбирались, чего ждать от правительства тем жителям города, которые получают социальную помощь.
— 5 декабря 2019 —
В размещенных на сайте Славянского горсовета проектах решений указаны несколько программ, направленных на финансовую поддержку горводоканала и развитие водопроводно-канлизационной сети. Журналисты «ТВ плюс» попытались разобраться в этих документах, но задача оказалась практически невыполнимой.
Приветствую, гость! Вход
12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
• Депутаты дали деньги на новый водовод
• На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен
• Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков
• Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год
• Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе
• Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом
• В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды
• Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас
11 декабря 2019
• Злата Дячук завоевала «серебро»
• Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград
• В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо
• Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе
5 декабря 2019
• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Кредит онлайн: основные преимущества финансовой сделки
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год»
На состоявшемся 11 декабря заседании коллегии Славянского района рассматривались три основных вопроса. Самым продолжительным был доклад начальницы финансового управления райгосадминистрации Ирины Петровой (на фото). Она озвучила главные показатели районного бюджета на следующий год.