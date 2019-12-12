На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен

На заседании славянского исполкома начальник управления соцзащиты населения Елена Алехина (на фото) отчиталась о выполнении городской профильной программы за 2015-2019 годы.

Как выяснилось, за 5 лет программа охватила 40708 жителей города. В основном, в нее вошли пенсионеры, люди с инвалидностью, «чернобыльцы», семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, семьи с новорожденными детками и другие.

За 5 отчетных лет на программу соцзащиты из местного бюджета потратили 57,3 млн грн. 91,9 тыс. из них составила помощь родителям, чьи дети погибли в Афганистане. Такие семьи, напомним, пользуются 50%-ной льготой при оплате коммунальных услуг. Эта сумма могла бы быть больше, но за указанный период число подобных семей снизилось с 14 до 5.

63 тыс. грн составила помощь лицам (в том числе детям) с инвалидностью по зрению. 32,6 тыс. город выплатил в качестве компенсации проезда в любую точку Украины «чернобыльцам» 1 и 2 категории. 41,8 тыс. грн компенсировали за топливо для авто герою Украины.

В целом, 1,2 млн за пять лет выплатили малообеспеченным жителям Славянска. В эту сумму вошла и помощь семерым горожанам, которые отметили 100-летний юбилей. С минувшего года ее размер составляет 5 тыс. грн. Еще 27 тыс. грн город выплатил тяжелобольным ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Их количество за время действия программы увеличилось с 9-ти до 12 человек.

2,3 млн в общей сложности Славянск выделил 139 собственникам частных домов, которые были разрушены в результате боевых действий. В нынешнем году каждая такая семья получила по 10 тыс. грн.

Оказывалась поддержка и приемным семьям, а также детским домам семейного типа. На данный момент в городе из насчитывается 13. Общая сумма помощи составила 175 тыс. грн. Начиная с 2017 года, ко Дню защиты детей им выдается помощь в размере 5 тыс. грн.

Не остались без внимания местной власти и ветераны Второй мировой войны. 9 из них в текущем году получили по 20 тыс. грн на ремонт. По 3 тыс. грн ко Дню освобождения Славянска получили ветераны, принимавшие участие в боях за город. К сожалению, за пять лет их число снизилось с 26-ти до трех.

В 399,5 тыс. грн обошлась местному бюджету компенсация льготы по оплате коммунальных услуг почетным жителям города. Как известно, они пользуются ею в 100%-ном объеме.

В общей сложности, 946,8 тыс. грн получили от города 10 общественных организаций, объединяющих ветеранов и людей с инвалидностью. Еще 285,4 тыс. местный бюджет выплатил 37-ми жителям, которые предоставляют уход и социальное сопровождение людям, лишенным возможности обслуживать себя самостоятельно.

Самой большой статьей расходов стала компенсация проезда в городском транспорте льготным категориям граждан. Елена Алехина напомнила, что с 2016 года ее финансирование полностью ложится на местные бюджеты. На данный момент в Славянске проживают 36540 человек, которые пользуются правом льготного проезда. Компенсация за него за три года составила 49,8 млн грн. Большая часть этой сумы - 30,7 млн - досталась троллейбусному управлению. 16,6 млн выделили владельцам автотранспорта. 2,5 млн компенсировали за проезд славянцев-льготников в электричках.

- Задачи программы были исполнены в полном объеме. При этом она не утратила своей актуальности, а наоборот, расширила комплекс мероприятий, - подвела итог начальник УСЗН.

Также Елена Алехина отметила, что материальные выплаты льготным категориям жителей в Славянске растут год от года.