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Фотофакт

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Цены на питание в садиках - на пороге увеличения

Светлана Вьюниченко
12 декабря 2019 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске планируют поднять цены на питание в дошкольных учреждениях. Эта информация прозвучала 10 декабря на пресс-конференции городского головы Вадима Ляха.

Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, этот вопрос назрел уже давно, поскольку в последний раз цены поднимались в 2017 году. На данный момент дети питаются на 21 грн в день. А на такую сумму «положить в тарелку уже нечего». 

- Сейчас у нас 60% от этой суммы платит город и 40% составляет родительская плата. В мае мы провели голосование среди родителей, чьи дети посещают садики. Предложили три варианта: не поднимать цену, поднять на 45% и поднять на 100%. Большинство выбрало второй вариант. До конца года сделаем еще один опрос, и тогда примем окончательное решение, - говорит чиновник. 

Скорее всего, добавляет он, расценки на питание придется поднять и в школах. Но это пока - не в первоочередных планах.

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Комментарии к статье «Цены на питание в садиках - на пороге увеличения»

В Славянске планируют поднять цены на питание в дошкольных учреждениях. Эта информация прозвучала 10 декабря на пресс-конференции городского головы Вадима Ляха.

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