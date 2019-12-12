Цены на питание в садиках - на пороге увеличения

В Славянске планируют поднять цены на питание в дошкольных учреждениях. Эта информация прозвучала 10 декабря на пресс-конференции городского головы Вадима Ляха.

Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, этот вопрос назрел уже давно, поскольку в последний раз цены поднимались в 2017 году. На данный момент дети питаются на 21 грн в день. А на такую сумму «положить в тарелку уже нечего».

- Сейчас у нас 60% от этой суммы платит город и 40% составляет родительская плата. В мае мы провели голосование среди родителей, чьи дети посещают садики. Предложили три варианта: не поднимать цену, поднять на 45% и поднять на 100%. Большинство выбрало второй вариант. До конца года сделаем еще один опрос, и тогда примем окончательное решение, - говорит чиновник.

Скорее всего, добавляет он, расценки на питание придется поднять и в школах. Но это пока - не в первоочередных планах.