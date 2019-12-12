|12 декабря 2019
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В декабре начинается зимний пик потребления электроэнергии. На протяжении зимних месяцев население потребляет в 1,3 раза больше электроэнергии, чем в другое время года.
Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO заботится, чтобы в домах было тепло, уютно и клиенты могли уменьшить расходы при оплате счетов. В этом помогут 9 советов от YASNO:
«Мы стремимся быть не только удобными, но и полезными для наших клиентов. Именно поэтому предлагаем установку энергоэффективного набора «под ключ». Вы начнете экономить уже с первого дня использования двузонного счетчика, смарт-розетки и современных LED-ламп. Сейчас в среднем 6 наших клиентов ежедневно заказывают Розумний Watt», – сказал директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.
Напомним, с ноября поставщик электроэнергии «Донецкие энергетические услуги» работает под новым именем YASNO. Заботясь о комфорте клиентов, компания повышает качество обслуживания, развивает дистанционные сервисы и внедряет инновационные энергоэффективные решения для клиентов.
12 декабря 2019
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12 декабря 2019
• 9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
• Депутаты дали деньги на новый водовод
• На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен
• Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков
• Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год
• Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе
• Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом
• В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды
• Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас
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• Злата Дячук завоевала «серебро»
• Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград
• В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо
• Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе
5 декабря 2019
• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
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В декабре начинается зимний пик потребления электроэнергии. На протяжении зимних месяцев население потребляет в 1,3 раза больше электроэнергии, чем в другое время года.