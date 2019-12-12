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Фотофакт

Первый снег

9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы

Татьяна Ковалева
12 декабря 2019 Просмотров: 170 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В декабре начинается зимний пик потребления электроэнергии. На протяжении зимних месяцев население потребляет в 1,3 раза больше электроэнергии, чем в другое время года.

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO заботится, чтобы в домах было тепло, уютно и клиенты могли уменьшить расходы при оплате счетов. В этом помогут 9 советов от YASNO:

  1. Убедитесь, что на окнах и дверях нет щелей, замените резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру и доводчики – это позволит уменьшить теплопотери.
  2. Убедитесь, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам, а отверстия для кондиционеров герметично закрыты и не создают сквозняков.
  3. Используйте электрообогреватели с учетом площади отапливаемого помещения.
  4. Отдавайте предпочтение более эффективным обогревателям: конвекторным, керамическим и инфракрасным вместо «прожорливых» масляных и тепловентиляторов.
  5. Позаботьтесь, чтобы холодильник стоял подальше от радиаторных батарей, стояков отопления и электрообогревателей.
  6. Зимой световой день короче, поэтому электроосвещением люди пользуются чаще. Замените обычные лампы накаливания на LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии.
  7. Выключайте свет, если не находитесь в помещении. Благодаря датчикам движения также можно снизить потребление электроэнергии, ведь свет будет включаться только при необходимости.
  8. Установка двузонного счетчика, который входит в набор Розумний Watt, позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 07:00.
  9. Со смарт-розеткой можно программировать включение/выключение энергоемких приборов в нужное время. Например, настроить работу бойлера в часы, когда действует ночной тариф для владельцев двузонных счетчиков.

«Мы стремимся быть не только удобными, но и полезными для наших клиентов. Именно поэтому предлагаем установку энергоэффективного набора «под ключ». Вы начнете экономить уже с первого дня использования двузонного счетчика, смарт-розетки и современных LED-ламп. Сейчас в среднем 6 наших клиентов ежедневно заказывают Розумний Watt», – сказал директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Напомним, с ноября поставщик электроэнергии «Донецкие энергетические услуги» работает под новым именем YASNO. Заботясь о комфорте клиентов, компания повышает качество обслуживания, развивает дистанционные сервисы и внедряет инновационные энергоэффективные решения для клиентов.

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Комментарии к статье «9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы»

В декабре начинается зимний пик потребления электроэнергии. На протяжении зимних месяцев население потребляет в 1,3 раза больше электроэнергии, чем в другое время года.

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