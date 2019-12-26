Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ

Почему платим мы?

Проектом решения предлагалось утвердить для ЦРЛ на 2020 год сумму в 5,5 млн грн, из которых 2,1 млн грн пойдут на оплату энергоносителей. Остальные 3,4 миллиона, за исключением 28 тыс. грн на переподготовку кадров, будут израсходованы на зарплату, начисления, командировки, оплату услуг, социальную защиту, оборудование, перевязочные материалы, медикаменты и продукты питания. Тему Николаевки поднял депутат Андрей Руденский, поинтересовавшийся, сколько денег дает больнице Николаевская ОТГ, и какой процент составляют жители этой громады в общей массе пациентов.

Из ответа главного врача НКП "Славянская центральная районная больница" Александра Биланова выяснилось, что ОТГ планирует профинансировать учреждение на 1,9 млн грн, и что 67 % пациентов ЦРБ - николаевцы. Такое несоответствие показалось депутатам, мягко говоря, неправильным, и председатель районного совета Константин Черников посоветовал руководителю больницы активней воздействовать на депутатов Николаевского горсовета, пояснив, что "скоро это закончится", и после того, как район перестанет финансировать ЦРБ, медицинское учреждение "ляжет". При этом он напомнил главврачу о 300 сотрудниках больницы, коих в таком случае ждет незавидная судьба.

Подытожила сессия тему решением обратиться к главе ДонОВГА с просьбой вникнуть в ситуацию и принять меры для недопущения такого исхода. Программу финансовой поддержки некоммерческого коммунального предприятия утвердили единогласно.

На следующий год

Аналогичное единодушие депутатский корпус райсовета проявил при утверждении программы финансовой поддержки "первички" (880 тыс. грн), программы "Правопорядок - 2020" (100 тыс. грн) и программы социальной поддержки участников АТО/ООС, а также членов их семей (417 тыс. грн). В долгосрочную программу развития культуры и духовного возрождения Славянского района на следующий год добавили 50 тыс. грн. Их планируется потратить на мероприятия по инвентаризации объектов культурного и археологического наследия.

Но главным финансовым документом сессии был, безусловно, проект районного бюджета на 2020 год, о показателях которого мы рассказывали в № 49 "ТВ плюс". Разногласий при его утверждении не возникло. Кроме того, депутаты согласовали план работы районного совета на следующее полугодие и сняли с контроля решения, срок действия которых уже истек.

Тернистый путь к знаниям

В разделе "разное" речь зашла об автодороге, по которой учеников закрывшейся Сидоровской ООШ возят в школу села Маяки. Напомним, что реализацию проекта по ее ремонту и оборудованию отбойниками взяла на себя областная госадминистрация. С наступлением зимы дорога становится особо опасной, что подтвердил выпавший в начале декабря снег. Причем расчищать автодорогу пришлось силами местного совета, так как профильное предприятия эту обязанность проигнорировало.

Пытаясь привлечь к проблеме внимание, родители школьников даже организовали акцию протеста, однако с мертвой точки дело пока не сдвинулось. По информации Константина Черникова, проект ремонта дороги областное руководство перенесло на следующий год.