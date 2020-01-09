Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

|9 января 2020
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На первой в этом году сессии Славянского горсовета должен прозвучать отчет мэра об итогах работы исполкома за ушедший год, точнее - за 10 месяцев 2019-го. Учитывая, что ранее эта тема стала предметом острой дискуссии между городской властью и депутатами, предлагаем читателям ознакомиться с краткими тезисами этого документа.
За 10 месяцев в городской бюджет поступило, без трансфертов, 455 млн 556 тыс. 700 грн. На протяжении этого периода сумма поступлений от НДС увеличилась на 27,2 млн, от платы за землю - на 12,3 млн грн, от единого налога – на 3,1 млн грн. Средства от перевыполнения плана доходов потрачены на увеличение расходов по укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений, а также содержание и развитие городской инфраструктуры. К важным статистическим данным стоит отнести также увеличение на 11 % (до 1,7 млрд грн) объема промышленной продукции, реализованной предприятиями Славянска. При этом общая численность штатных работников в городе составляет 23 тысячи человек. Среднемесячная зарплата – 7877 грн. Добавим, что на учете в УСЗН состоит 120288 получателей социальной помощи, компенсаций и льгот, хотя выплаты им идут не из местного бюджета. Субсидии за счет субвенций в Славянске получают 15168 семей.
Что касается местных денег, то на горздрав в прошлом году было потрачено 21,8 млн грн. За эти деньги приобреталось оборудование и внедрялась единая медицинская информационная система. Достижением в образовательной сфере считается открытие детского сада № 26, рассчитанного на 220 мест. При софинансировании ГФРР начаты проекты по ремонту детсада № 25 на ул. Короленко, благодаря государственной субвенции – строительство спортивной площадки в ООШ №12. В 16-й школе в конце года открылась инклюзивная ресурсная комната. Деньги на этот проект поступили их госбюджета. За свои средства город установил игровые площадки в детсадах №№ 3 и 56, а также разработал проектно-сметную документацию на строительство многофункциональной спортплощадки в ООШ № 10.
Успехом в работе по развитию гражданского общества документ называет программу «Бюджет участия Славянска» и диалоговую платформу «Совет сеньоров». В коммунальном хозяйстве «символом года» стал проект модульной котельной на улице Новый Быт и создание КП «Благоустройство». Для него приобрели 4 единицы спецтехники, за счет чего предприятие начало заниматься аварийным ремонтом дорожного покрытия. Также в 2019 году на территории города были установлены 9 детских площадок, 5 новых павильонов на остановках общественного транспорта и отремонтировано 3 памятника, посвященных Второй мировой войне. Капитальный ремонт дорог выполнен на общей площади 17520 кв м, тротуары капитально ремонтировались на улицах Университетской, Банковской и Привокзальной. На решение проблемы с вывозом ТБО город потратил 300 тыс. грн, купив 33 контейнера. По капитальному ремонту жилфонда работ, за 10 отчетных месяцев, выполнено на сумму 2,4 млн грн.
В 2019 году в Славянске реализовывались 50 проектов, инвестиции в которые превысили 300 млн грн.
Работы по реконструкции общежития на Кольцевой, 2а и терапевтического отделения горбольницы № 1, а также по восстановлению 5-го троллейбусного маршрута начнутся в 2020 году.
В завершение стоит упомянуть, что на последних в ушедшем году сессиях тема этого отчета не раз поднималась депутатами. К примеру, без ознакомления с документом депутатское большинство отказалось назначать мэру и его заместителям премии. С другой стороны, сам по себе отчет городского головы никакого депутатского решения не требует и носит чисто ознакомительный характер.
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• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
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• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
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Комментарии к статье «Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году»
На первой в этом году сессии Славянского горсовета должен прозвучать отчет мэра об итогах работы исполкома за ушедший год, точнее - за 10 месяцев 2019-го. Учитывая, что ранее эта тема стала предметом острой дискуссии между городской властью и депутатами, предлагаем читателям ознакомиться с краткими тезисами этого документа.