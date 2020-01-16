Почему возникли проблемы с выплатой субсидий

|16 января 2020
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В январе многие жители Славянска, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, были неприятно удивлены задержкой выплат.
Причем гражданам, получающим помощь посредством почтовых отделений, деньги пришли вовремя. А вот средства, поступающие через «Ощадбанк», на 13 января люди еще не получили. За разъяснением мы обратились в славянское управление соцзащиты населения.
Как рассказала заместитель начальника УСЗН Екатерина Пасечник, сложившаяся ситуация обусловлена двумя причинами. Во-первых, с января все счета в стране переводятся на европейскую систему обслуживания. Для этого банкам пришлось открывать их заново. Процедура проходила без участия клиентов, но потребовала дополнительного времени. Кроме того, изменился алгоритм поступления средств. Теперь деньги направляются не напрямую на места, а сначала поступают в министерство соцполитики, оттуда - в областной департамент. И лишь затем приходят в банки, расположенные в городах и селах. Несложно догадаться, что новая система увеличила срок поступления субсидий людям.
- Тем не менее, некорректно говорить, что субсидии поступают с задержкой. В законе не предусмотрена четкая календарная дата, указан лишь месяц. Поэтому, даже если деньги придут льготнику 30 января - это будет вовремя, - объясняет замначальника УСЗН.
Все вышесказанное касается и пособий. Главное, советуют сотрудники управления - нужно соблюдать спокойствие и понимать, что никого никаких выплат не лишили.
Еще один момент, на который обращает внимание Екатерина Пасечник, - изменения в сумме субсидии или льготы.
- Если меняются цены или тарифы, мы проводим расчеты размера выплат льгот и субсидий ежемесячно. Например, в ноябре цена кубометра газа равнялась 6,84 грн, а в декабре - 6, 08 грн. Соответственно, и сумма субсидии несколько варьировалась. Не нужно думать, что кому-то чего-то не доплатили. Если в январе газ для населения подорожает, мы пересчитаем субсидии в сторону увеличения, - говорит она.
Отметим, что с января вступили в действие изменения в законодательство, касающиеся предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Речь идет именно о льготах, а не о субсидии. Новая норма дает возможность переходить на монетизированную форму льготы в любое время. Ранее это можно было сделать лишь до 15 октября и 15 мая соответственно.
Если граждане, имеющие право на подобную льготу, захотят получать их в денежном виде, они должны обратиться в кабинет №12 УСЗН, чтобы написать заявление. При себе необходимо иметь паспорт, код и реквизиты банка.
Граждане льготных категорий, чьи выплаты зависят от доходов за предыдущие полгода (к таким, например, относятся «дети войны» или участники войны), могут самостоятельно определить, положена ли им льгота. Так, если их среднемесячный доход превышает 2940 грн, льгота в наступившем году им не положена.
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В январе многие жители Славянска, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, были неприятно удивлены задержкой выплат.