Почему славянцам принесли две квитанции за газ

О том, что государство будет менять подходы к оплате голубого топлива населением, говорили уже давно. Но новые платежки жители города получили только в январе - в разгар отопительного сезона. Новшество вызвало недоумение у части славянцев. Люди недоумевали - почему квитанций две, и откуда в них взялись такие цифры.

Разъяснения по теме дала начальник Славянского управления газификации и газового хозяйства Виктория Моргунова (на фото). Как выяснилось, с 1 января вступили в силу изменения в закон Украины «О рынке природного газа». Теперь население будет отдельно оплачивать и потребленный газ и услуги по его доставке. Поэтому люди получат две квитанции с разными расчетными счетами.

- В квитанцию по оплате доставки газа входит много компонентов. Это и обслуживание сетей, и содержание газопроводов, и их ремонт, и капитальные вложения, - объясняет начальник УГГ.

Первые квитанции людям принесут уже заполненные - с готовыми цифрами. Далее потребители будут заполнять их самостоятельно. Оплата за доставку будет одинаковой на протяжении полугода, то есть, по июнь включительно.

Как рассчитывается платеж

Доставка газа до потребителя стоит 84 копейки за один кубометр. Этот показатель рассчитывался для каждой области и утверждался НКРЭКУ. По словам сотрудников горгаза, Донецкая область находится в середине списка. То есть - стоимость кубометра у нас не самая дешевая, но и не самая дорогая.

Далее расчет велся для каждого потребителя. Если у абонента имеется счетчик, были взяты его показатели за год - с 1.10.2018 по 1.10.2019-го. Из них вывели среднее арифметическое. И уже это число умножили на 0,84 грн.

В случае, если прибора учета у человека нет, расчеты делались по нормам потребления. Например, в квартире без колонки и без горячей воды норма потребления составляет 5,39 куба на человека в месяц. Допустим, там проживает семья из двух человек. Следовательно, норма потребления составляет 10,78 кубов. Умножаем эту цифру на 0,84 грн. Получаем 9,05 грн. Это и будет ежемесячный платеж за транспортировку газа.

Виктория Моргунова признает, что система расчета не идеальна. Например, непонятно, почему на одной лестничной площадке за доставку по одной и той же трубе семья из 4 человек должна заплатить 18,1 грн, а одинокий жилец - 4,5 грн. Еще более будут отличаться показатели в частном секторе. Но горгаз оперирует той системой, которая принята за основу.

Подорожание есть, а пени нет

Вычленение из общего платежа услуги по доставке газа - объективно положительная норма. Она действует во всем цивилизованном мире. Но при этом изначально жителям Украины обещали, что подорожания не произойдет. Говорилось, что существующий платеж просто разобьют на части.

На деле потребителям придется платить больше. Общая цена кубометра газа для населения выросла на 1,67 грн. И если для жителей многоквартирных домов эта цифра будет не особо болезненной, владельцы частного жилья прочувствуют ее в полной мере.

Жители частного сектора вообще недоумевают - почему они должны оплачивать доставку газа, если проводили его за свой счет, сами покупали трубы и оплачивали техусловия. Как выяснилось, трубы все равно принадлежат не домовладельцу. По условиям подключения, абонент передавал их в коммунальную собственность громады для обслуживания.

По словам Виктории Моргуновой, не платить за доставку газа нельзя. Даже если абонент рассчитается за потребленные кубометры, но не оплатит услуги транспортировки, УГГ имеет право перекрыть ему газоснабжение.

А вот пеня за просрочку платежа вводиться не будет. По крайней мере, пока.

Отметим, что совершить онлайн-оплату квитанции за доставку газа пока нельзя. Начальник управления надеется, что в «Приват-24» и другие банкинги решат этот вопрос уже в феврале. Проводить ее единым платежом тоже не стоит. Расчетные счета на «газовых» квитанциях разные. Поэтому уплаченная сумма просто пойдет за накрученные кубометры.

Еще один важный вопрос, который беспокоит жителей города, касается субсидий за новую платежку. И здесь, как оказалось, действительно возникают сложности. Номинально доставка газа не является коммунальной услугой. Поэтому будет ли на нее распространяться помощь от государства, пока неясно. В УГГ объяснили, что этот вопрос сейчас решается.

P. S. Пока верстался номер, стало известно, что петиция, размещенная на сайте президента за отмену оплаты доставки газа, набрала необходимые 25 тыс. голосов. На это понадобилось менее 3-х дней.