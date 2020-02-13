Брокеры и трейдеры на «Форекс»

Брокер на "Форекс" – это компания оказывающая посреднические услуги между частными клиентами-трейдерами и мировым финансовым рынков с целью совершения торговых сделок.

Трейдер – это один из участников торговли на бирже, а также специалист по финансам и человек совершающий операции торгово-финансового характера с целью получения прибыли. Эта профессия сейчас ассоциируется с большими доходами, стабильностью будущего и успехом.

Мировой финансовый рынок совершает торговые сделки от 100 000 единиц той или иной валюты, поэтому частные лица не в состоянии самостоятельно выйти на рынок с торговым предложением. Брокер предоставляет кредитную сумму умножая те или вложения клиента на определенную сумму, которая носит название кредитного плеча. Брокерская компания PMTrade, официальный сайт которой находится по адресу https://pmtrade.com/, имеет многолетний стаж, что подтверждает ее надежность.

Отличия биржи "Форекс"

По сути своей торговля на "Форекс" – это игра внутри платформы конкретного брокера. Поэтому она осуществляется не против других игроков, а против самого брокера. Когда игрок выигрывает, брокер – проигрывает. Частично свои убытки брокер покрывает за счет комиссий за прибыльные сделки. Когда трейдер – терпит убытки, брокер – получает прибыль.

Валюта – это самый изменчивый актив. Ценовые колебания происходят в каждую минуту. Котировки восприимчивы к любым новостям. Факторов, регулярно влияющих на валютные котировки, огромное количество. Для понимания столь стихийного рынка требуется большой опыт и навыки.

Финансовый рынок

Уйма людей по всему миру увлекается идеей заработать денежные средства на купле-продаже акций, индексов, валюты, криптовалюты, ценных бумаг и прочих финансовых активов. Однако не так просто начать зарабатывать деньги на фондовом рынке. Необходимо выйти на финансовый рынок через конкретного брокера, у которого открывается счет для совершения операций и построения торговой стратегии на основании фундаментального анализа поведения рынка.

Фондовый рынок является крупной составной частью финансового рынка, при этом он предполагает торговлю финансовыми активами. Его отличительной чертой является высокая степень стабильности и более точное прогнозирование. Тогда как валютный рынок обладает огромной гибкостью и курс валютных пар колеблется от малейших ожиданий, при этом самой стабильной валютной парой является евро доллар.