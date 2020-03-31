Украинцы задекларировали на 42% больше доходов

По состоянию на 23 марта граждане Украины уже подали более 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год на общую сумму 20,4 млрд гривен, что на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба во вторник 31 марта.

"Сумма налога на доходы физических лиц к уплате в этом году составляет 443 млн грн, прирост по сравнению с прошлым годом – 69 млн грн (по состоянию на 23 марта – 374 млн грн), или 18%. Сумма военного сбора составляет почти 73 млн грн, что на 15 млн грн, или на 26% больше чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что по уровню доходов больше всего декларировали киевляне (6,1 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,2 млрд грн), Харьковской, Львовской и Одесской областей (более 1 млрд грн).

При этом самые высокие темпы прироста задекларированных доходов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, наблюдаются в Донецкой (195%) и Винницкой (174%).

"Относительно определения уровня налоговых обязательств, то первенство принадлежит столице – к уплате задекларировано 138,3 млн грн налоговых обязательств, Одесская область получит почти 33 млн грн, Запорожская – 30 млн гривен", – добавили налоговики.