|31 марта 2020
|Просмотров: 51
|
По состоянию на 23 марта граждане Украины уже подали более 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год на общую сумму 20,4 млрд гривен, что на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба во вторник 31 марта.
"Сумма налога на доходы физических лиц к уплате в этом году составляет 443 млн грн, прирост по сравнению с прошлым годом – 69 млн грн (по состоянию на 23 марта – 374 млн грн), или 18%. Сумма военного сбора составляет почти 73 млн грн, что на 15 млн грн, или на 26% больше чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.
В ГНС отметили, что по уровню доходов больше всего декларировали киевляне (6,1 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,2 млрд грн), Харьковской, Львовской и Одесской областей (более 1 млрд грн).
При этом самые высокие темпы прироста задекларированных доходов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, наблюдаются в Донецкой (195%) и Винницкой (174%).
"Относительно определения уровня налоговых обязательств, то первенство принадлежит столице – к уплате задекларировано 138,3 млн грн налоговых обязательств, Одесская область получит почти 33 млн грн, Запорожская – 30 млн гривен", – добавили налоговики.
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
• В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
• Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
— 30 марта 2020 —
Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за предыдущи год год (11111 млн долларов). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
— 27 марта 2020 —
Страны G20 собираются вложить в глобальную экономику свыше 5 триллионов долларов для преодоления финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
— 25 марта 2020 —
Национальный банк Украины получил из-за границы партию наличного доллара и передал системно важным банкам 130 млн долл. в обмен на безналичный эквивалент.
— 25 марта 2020 —
Украинское правительство согласовал увеличение субсидий на период карантина и упрощает их предоставления - особенно тем людям, кто потерял работу. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Приветствую, гость! Вход
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
• В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
• Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украинцы задекларировали на 42% больше доходов»
По состоянию на 23 марта граждане Украины уже подали более 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год на общую сумму 20,4 млрд гривен, что на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба во вторник 31 марта.