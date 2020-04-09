Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес

18% представителей малого бизнеса могут закрыть бизнес, 78% говорят о возможной потере до 75% доходов, и только 4% прогнозируют рост прибыли. Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), проведенного среди участников проекта Unlimit Ukraine.

Так, по итогам исследования стало известно, что на сокращение пойдет 31% малого бизнеса, а увольнять своих сотрудников пока не планируют 48% респондентов. В свою очередь 21% опрошенных еще не определилсь касательно сокращений.

При этом 78% малого и микробизнеса констатировали потерю до 75% доходов, а 18% подумывают вовсе закрыть бизнес. Однако 4% опрошенных рассказали об увеличении прибыли в это кризисное время.

Относительное большинство опрошенных, 41%, планируют пойти на урезание зарплат своему персоналу, 33% еще не определились. В свою очередь тех, кто сохранит выплаты в нынешнем размере всего 26%.

"Период карантина действительно очень сложный, особенно для таких компаний, которые не могут перенести свой бизнес в онлайн. Сценария развития событий пока нет ни у кого. Вряд ли кто-то был готов к кризису такого типа", – прокомментировала менеджер проекту Unlimit Ukraine Елена Эро.

При этом, 47% опрошенных будут искать новые возможности для развития, если карантин продолжится на неопределенный период, 22% опрошенных будут вынуждены закрыть бизнес.

Опрос проводился с 24 по 30 марта среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 1811 предпринимателей - представителей малого и среднего бизнеса.