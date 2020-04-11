|11 апреля 2020
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Кабинет министров намерен предложить две дополнительные программы - по сохранению рабочих мест и поддержку микро- и малого бизнеса, который уже имеет кредиты в банках, а также - по кредитованию таких предприятий.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
“Мы предложим еще две программы, которые будут финансироваться частично из бюджета и будут иметь эффект мультипликатора. Поэтому мы предлагаем еще программу, которая предусматривает для микро и малого бизнеса, которые имеют кредиты в банках, предприятие может обратиться в правительство и правительство компенсирует процентную ставку до нуля. До 500 тыс. грн. кредита. Правительство компенсирует в течение года процентную ставку до нуля, при условии, что сохраняются рабочие места. При сохранении рабочих мест будет такая программа. Это реальная программа, потому что многие предприятия будут увольнять людей, потому что они будут объявлять дефолт, а эта программа ослабляет давление”, – заявил Петрашко.
Напомним, что в списке уже введенных мер - решение о налоговых каникулах, отсрочки декларирования до 1 июля 2020 года, временная отмена штрафов, мораторий на осуществление мероприятий государственного надзора и налоговые проверки, отсрочка применения РРО до 2021 года, запрещается увеличение процентов за пользование кредитом и т.д.
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Комментарии к статье «Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса»
Кабинет министров намерен предложить две дополнительные программы - по сохранению рабочих мест и поддержку микро- и малого бизнеса, который уже имеет кредиты в банках, а также - по кредитованию таких предприятий.