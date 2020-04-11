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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

11 апреля 2020 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинцам на период карантина из-за коронавируса в правительстве подготовили дополнительные денежные выплаты. Речь идет о пособии по уходу за детьми до 10 лет, которые сможет получить один из родителей.

Такую помощь предоставят физлицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников и на период введенных ограничительных мер были вынуждены заморозить свой бизнес и потеряли прибыль.

Как отметила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, сумма пособия будет в размере прожиточного минимума.

Напомним, что общий размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года в Украине составляет 2027 гривен.

"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", - сказала она в эфире программы "Право на власть".

По словам министра, такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями, состоянием экономики страны.

Министр заверила, что решение о предоставлении такой помощи правительство примет уже в ближайшее время.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина »

Украинцам на период карантина из-за коронавируса в правительстве подготовили дополнительные денежные выплаты. Речь идет о пособии по уходу за детьми до 10 лет, которые сможет получить один из родителей.

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