|11 апреля 2020
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Украинцам на период карантина из-за коронавируса в правительстве подготовили дополнительные денежные выплаты. Речь идет о пособии по уходу за детьми до 10 лет, которые сможет получить один из родителей.
Такую помощь предоставят физлицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников и на период введенных ограничительных мер были вынуждены заморозить свой бизнес и потеряли прибыль.
Как отметила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, сумма пособия будет в размере прожиточного минимума.
Напомним, что общий размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года в Украине составляет 2027 гривен.
"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", - сказала она в эфире программы "Право на власть".
По словам министра, такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями, состоянием экономики страны.
Министр заверила, что решение о предоставлении такой помощи правительство примет уже в ближайшее время.
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Комментарии к статье «В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина »
Украинцам на период карантина из-за коронавируса в правительстве подготовили дополнительные денежные выплаты. Речь идет о пособии по уходу за детьми до 10 лет, которые сможет получить один из родителей.