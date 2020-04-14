МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. Об этом говорится апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По прогнозам экспертов, после резкого падения ВВП в нынешнем году в 2021 году экономика вырастет на 3,6%. Также сообщается, что инфляция в 2020 году может составить 4,5%, а в следующем - 7,2%. Также ухудшится ситуация и с безработицей. По сравнению с 2019 годом она вырастет на 1,6% - до 10,1%, а в 2021 году может сократиться до 9,3%.

Прогнозы по другим странам более мрачные: экономика США в этом году сократится на 5,9%, еврозоны - на 7,5%, Японии - на 5,2%, Великобритании - на 6,5% , Канады - на 6,2%, Австралии - на 6,7%.