В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

Первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Гривневые сбережения на счетах населения в банках с начала марта до 10 апреля увеличились на 11,6 млрд грн – до 341,4 млрд грн (+4%), сообщается сегодня на странице Национального банка в Facebook.

В то же время сбережения украинцев в иностранной валюте, наоборот, сократились – на $182 млн, до $9,8 млрд (-2%).

В НБУ подчеркнули, что банки имеют достаточный запас прочности. Их ликвидность сейчас превышает 200 млрд грн. Еще свыше 30 млрд грн есть в кассах банков. А валютная ликвидность составляет $7,9 млрд.

"Почти столько же средств было и месяц назад. Много это или мало? Вполне достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств", – рассказали в Нацбанке.

В сообщении также сказано, что около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме. Приостановлена работа отделений, в которых нет посетителей, и тех, которые находятся в недоступных зданиях.